El Govern refuerza a los ayuntamientos rurales con un fondo de nueve millones para impulsar proyectos locales

El Govern destinará nueve millones de euros a una nueva línea de ayudas pensada para los pequeños municipios rurales que no disponen de recursos técnicos para elaborar proyectos de obra. La medida, que beneficiará a unos 600 pueblos de menos de 2.000 habitantes con falta de "musculatura técnica", pretende facilitar la redacción de iniciativas que después se traduzcan en actuaciones concretas. "Catalunya no se puede permitir avanzar a dos velocidades: el mundo urbano por un lado y el rural por otro", ha defendido el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), en la que ha dado a conocer la nueva inyección de recursos.

El anuncio llega pocas semanas después de la aprobación en el Parlament del Estatut dels Municipis Rurals, la primera ley impulsada por el Govern de Salvador Illa, que establece un régimen jurídico y financiero propio para combatir el desequilibrio territorial. Con este nuevo fondo, el Executiu busca reforzar esa apuesta por el mundo local y responder a una de sus demandas históricas. De hecho, el Govern también tiene el compromiso de aprobar una nueva ley de financiación local que sustituya el actual marco, ya desfasado.

En paralelo al nuevo fondo, la Generalitat trabaja en el despliegue de la fibra óptica en todo el territorio y ha cerrado un acuerdo con el Estado para extenderla por vías como la N-260. La estrategia, ha subrayado Dalmau, pasa por garantizar que los pueblos pequeños tengan el mismo acceso a servicios públicos, igualdad de oportunidades y conexión digital que las ciudades.

La apuesta por el mundo local

Desde la llegada de Illa a la Generalitat, el municipalismo se ha convertido en una de las banderas del Executiu. Además de recuperar la ley del Estatut dels Municipis Rurals, redactada inicialmente en el mandato de Pere Aragonès, el Govern socialista ha reactivado la Llei de Barris y ha duplicado la dotación del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), que asciende ahora a 500 millones de euros. Con esta inyección, todos los ayuntamientos recibirán entre 400.000 y 800.000 euros para actuaciones como canalizaciones, pavimentación de caminos o renovación del alumbrado. Solo en el área metropolitana de Barcelona la inversión alcanza los 80 millones, cuatro veces más que en la última convocatoria.

Otra de las grandes medidas con el sello Illa que pone al municipalismo en el centro es la que afecta a la estructura misma de los ayuntamientos. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el Executiu ha detectado un déficit de secretarios e interventores municipales: de las 1.500 plazas existentes en Catalunya, solo unas 500 están cubiertas oficialmente.

Reestructuración de los ayuntamientos

Para revertirlo, la Generalitat selló en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat un acuerdo que le permitirá recuperar, tal y como marca el Estatut, las competencias para convocar y proveer estas plazas de funcionarios de habilitación nacional. Será la Escola d’Administració Pública de Catalunya la que asuma las funciones de selección, formación, nombramiento y asignación de estos perfiles clave para el funcionamiento municipal.

De hecho, ya está en marcha una convocatoria de 218 plazas a la que se han presentado más de 1.000 aspirantes. El proceso, que incorporará formación específica sobre la normativa catalana, permitirá empezar a cubrir vacantes a partir del verano de 2026. Esta medida se enmarca en la reforma de la Administración Pública catalana, el encargo central que Illa confió a Dalmau al frente de la conselleria de Presidència.