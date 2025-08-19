Compromís exige a Sánchez parar la ampliación del puerto de Valencia y crear un nuevo impuesto para apoyar el pacto de Estado

El pacto de Estado contra la emergencia climática anunciado por Pedro Sánchez ante la oleada de incendios no tiene los apoyos asegurados, ni siquiera entre sus socios parlamentarios y de Gobierno. El rechazo del PP al pacto dejó su viabilidad en manos de la mayoría de investidura. Después de los recelos mostrados por los comuns, también Compromís avanza que sólo dará luz verde a la propuesta si el Ejecutivo cumple dos condiciones concretas: la paralización del puerto de Valencia y la creación de un impuesto al queroseno, el combustible de los aviones que ahora mismo está exento.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez así lo confirma en declaraciones a EL PERIÓDICO, donde advierte que ese pacto de Estado tiene que tener "base científica", según la cual "la mayor contaminación viene por el transporte de aviones y barcos". "No queremos medidas de maquillaje sino estructurales", resume el dirigente, integrado en el grupo parlamentario de Sumar.

Una de las advertencias de Ibáñez es que "no se le puede cargar a los trabajadores" la lucha contra el cambio climático, y que serían las grandes compañías, en concreto las aerolíneas, las que deberán soportar esta transición. "España perdona 4.000 millones de euros a las aerolíneas porque no pagan impuestos por el queroseno", critica Ibáñez, que reclama recaudar esos fondos para destinarlos a la red de transporte público de cercanías y a la conversión de escuelas y centros de mayores en "refugios climáticos".

En resumen, exige "medidas fiscales que no sobrecarguen a los de siempre sino a las grandes multinacionales". La petición del impuesto al queroseno coincide con el debate a nivel europeo sobre la imposición del IVA a los billetes de avión, que a día de hoy no soportan esta figura fiscal.

"Si pacto de Estado lo que va a hacer es que un obrero que tenga un Opel Corsa tenga que pagar más impuestos, mientras el señor propietario de una aerolínea no tiene que pagar impuesto por queroseno, no vas a luchar por el cambio climático y encima vas a echar gasolina a la extrema derecha", advierte, reclamando una "transición ecológica justa". "No puede ser que no en tu casa no puedas usar pajitas de plástico pero mientras las grandes empresas se van a poder forrar y ampliar puertos y aeropuertos", continúa el dirigente.

La segunda condición es la paralización del Puerto de Valencia. En Compromís existe unanimidad respecto al rechazo a la ampliación del Puerto de Valencia, y reclaman esta exigencia para dar sus dos votos. El partido valencianista lleva meses reclamando la parálisis del proyecto, y se amparan en un informe pericial presentado el pasado febrero por la agrupación Acció Ecologista-Agro, como miembro de la Comissió Ciutat-Port, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En él, solicitaba la suspensión cautelar del acuerdo de aprobación del proyecto constructivo de la nueva terminal de contenedores y la paralización de las obras en curso. Se basaba en un informe pericial que concluye que “procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria”, distinta a la de 2007, que es en la que se sustentan estas nuevas obras. El TSJCV denegó la petición de suspensión de obras. Una exigencia que ahora hace Compromís por el cauce político.