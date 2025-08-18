Tras la petición de un sector crítico
Junqueras se abre a que ERC celebre una consulta interna para decidir si sigue apoyando a Illa
El líder republicano cree que la ministra Montero "no es la persona que más puede contribuir a que haya presupuestos" en el Estado
Un colectivo crítico de ERC reclama una consulta interna para romper el pacto con Illa
ERC culpa a Montero del bloqueo con la financiación: "Con su actitud, pone fecha de caducidad a la legislatura"
"Estamos a favor de consultar siempre todo con todo el mundo". Así se ha pronunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sobre la posibilidad de celebrar un referéndum interno para decidir si el partido debe seguir apoyando al Govern de Salvador Illa. La propuesta surge después de que la semana pasada uno de los sectores críticos de los republicanos, el Col·lectiu Primer d’Octubre, solicitara a la dirección que convocase esta consulta a la militancia, al considerar que el PSC no está cumpliendo el pacto de investidura con Illa.
Fue precisamente la militancia republicana quien avaló este acuerdo con el PSC en su momento, con el 53,5% de los votos. Sin embargo, desde el Col·lectiu Primer d’Octubre reclaman ahora poder decidir internamente cuál es el estado de cumplimiento del pacto. Este martes, en el marco de las jornadas de la Universitat Catalana d’Estiu que se celebra en Prada de Conflent, Junqueras ha reiterado que es consciente de que Illa no ha cumplido los acuerdos sellados hace un año y ha asegurado que la negociación de unos presupuestos para 2026 está todavía a "años luz".
Compromisos pendientes
Según el líder republicano, el principal obstáculo para abordar las cuentas públicas —o cualquier otra cuestión que requiera el apoyo de ERC— es que las bases presentadas en julio para el nuevo modelo de financiación catalán, que sustentan el acuerdo de investidura, son "claramente insuficientes" y se encuentran a "años luz de lo que debería ser". Cuando se pusieron sobre la mesa, tras la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, los republicanos ya amenazaron con retirar su apoyo a la legislatura si no "rectificaban".
Desde hace días, desde ERC presionan para que Illa no dé por descontado sus votos de cara a la legislatura si no empiezan a cumplir con lo que entienden que debe permitir más soberanía fiscal para Catalunya, que pasa por avanzar en la recaudación de los impuestos desde la hacienda catalana. "Si el PSC quiere nuevos presupuestos, seguro que se esforzará en mejorar el modelo de financiación y en mejorar al recaudación de los impuestos desde Catalunya", ha insistido.
Las cuentas del Gobierno
Más allá de mostrarse abierto a celebrar la consulta interna, Junqueras ha subrayado que la posición de la dirección de ERC es "clara": "No habrá nuevos acuerdos con el PSC, por ejemplo, en materia presupuestaria, hasta que no se cumplan los pactos sobre el modelo de financiación y sobre la recaudación fiscal". Sus palabras también aludían a las cuentas públicas del Gobierno español, con quien ERC mantiene un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez.
En ese sentido, Junqueras se ha mostrado especialmente crítico con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha acusado de no cumplir los compromisos adquiridos en materia de modelo de financiación y de no ser una persona adecuada para negociar las nuevas cuentas públicas. "Una ministra que prefiere seguir trabajando con un modelo caducado desde hace ocho años, creo que no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios para que haya unos nuevos presupuestos", ha espetado.
