El fiscal que investiga el blanqueo de un oligarca ruso en la Costa Brava: "Quien controla todo es Vladímir Artyakov"

El fiscal de Anticorrupción José Grinda, quien junto a su compañero Juan José Rosa investiga una presunta trama de blanqueo de dinero ruso en S'Agaró (Costa Brava), defendió en la Audiencia Nacional el pasado 14 de julio tras la detención del empresario ruso Dmitry Artyakov, que el auténtico cabecilla de la red es el oligarca de la industria armamentística rusa Vladímir Artyakov, padre del arrestado: "Hay suficientes elementos para entender que hay afloramiento de un dinero que ha sido sustraído en Rusia, afloramiento que se realiza en España, del cual forman parte los elementos Dmitry Arkakov y Ana Kurepina, y quien controla ese esa ese afloramiento es Vladímir Arkakov", concluyó esta funcionario público, justo antes de reclamar una fianza de un millón de euros. Sin embargo, el instructor, Ismael Moreno, decretó su libertad sin caución.

El fiscal sostiene que el magnate y consejero de la empresa Rostec ha utilizado a su hijo, pero también a su suegra de 97 años, Anna Kurepina, para blanquear 16 millones de euros que recibió de tres empresas relacionadas con el presunto saqueo del Tesoro ruso durante el rescate del fondo Hermitage. El propio investigado reconoció que su padre había visitado la vivienda en una ocasión, aunque "hace mucho tiempo".

"La señora Kurepina no tiene dinero para adquirir esos inmuebles. No nos consta y además no los tiene. Pide préstamos y el dinero que obtiene para pagar viene de tres empresas que están manchadas en esta investigación. Son empresas que no existen, es más, Digimarket Holdings Limited actualmente está en proceso de disolución", advierte el fiscal en el video de la declaración, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Esta mercantil chipriota "forma parte del entramado 'Troika Laundromat [lavandería Troika]", concluye un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Sergei Roldugin

Además Kurepina, prosigue el fiscal, recibe fondos de la firma de Islas Vírgenes Británicas Delco Networks SA: "Es otra empresa que también ofrece sus servicios al señor [Sergei] Roldugin, también investigado en este procedimiento", prosigue Grinda, que alude al músico ruso a quien la BBC ha definido como "amigo desde la adolescencia de Putin e incluso padrino de su hija María".

La tercera mercantil que aporta dinero a la suegra del oligarca es la panameña Dino Capital SA, que "también es objeto de investigación en este procedimiento, en otras adquisiciones de inmuebles", completa el funcionario de Anticorrupción, que concluye: "De esas tres empresas se vale la organización criminal que robó, que adquirió, que estafó, que defraudó o que se apropió de alrededor de 400 millones de dólares del fondo Hermitage, que está aquí como acusación particular".

Vladimir Artyakov, a la izquierda. / EFE

En cuanto al origen del dinero que Dmitry Artyakov pidió prestado para comprarle a su abuela la vivienda, este declaró que la idea se la dieron los consejeros de la empresa familiar, cuyos nombres no recuerda pues "han pasado muchos años" y estos empleados rotan con frecuencia.

No recordó quién le prestó el dinero

Tampoco recordó el nombre de la persona que representó la mercantil que le prestó los 10 millones de euros que asegura haber pagado a su abuela en Moscú, a través de Novikombank, una entidad financiera que también pertenece a la corporación Rostec, que dirige su padre. En su declaración este empresario ruso relató que en 2014, cuando su abuela "se hizo mayor", decidió vender la masión de S'Agaró, que él compró, realizando el pago, con el dinero prestado, en Rusia.

En relación al motivo por el que Kurepina, su abuela, adquirió un Porsche Cayenne y una motocicleta, cuando esta no disponía de carné de conducir en España, Dmitry Artyakov relató al juez Ismael Moreno que lo hizo "para las necesidades de la familia". Pero al ser preguntado por el motivo por el que no compró los vehículos a su nombre, el imputado solo fue capaz de responder: "Yo en aquel momento no era nadie y ella lo adquirió en su calidad de propietaria de la casa".

Pero esta respuesta soprendió al fiscal Grinda, quien no entendió el razonamiento del investigado: "Estamos hablando de vehículos, ¿que tiene que ver eso con la propiedad de la casa?". "Yo creo que es lógico, era una persona ya mayor. No podía conducir y yo era el conductor", contestó Artyakov, según consta en la grabación de su declaración.