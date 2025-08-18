Antiterrorismo
Dos detenidos en Lleida por difundir contenido yihadista y querir ir a la zona de conflicto
Uno de los sospechosos es reincidente y publicaba de forma sistemática contenidos de la organización terrorista Daesh
Desmantelada una célula terrorista numerosa y jerarquizada en Barcelona
La Policía Nacional ha detenido en Vallfogona de Balaguer (Lleida) a dos personas por su presunta participación en los delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento activo terrorista y colaboración con banda terrorista. La investigación se inició hace un año y medio, cuando los investigadores de la lucha antiterrorista detectaron a una persona que presentaba una elevada actividad en la red, vinculada a páginas de la organización terrorista Daesh.
Según los investigadores, uno de los detenidos presentaba un alto nivel de radicalización y accedía a repositorios yihadistas de forma sistemática y continuada. Además, realizaba un consumo prolongado de material yihadista y actuaba presuntamente como captador. También adoctrinaba a otras personas por las redes sociales para la comisión de atentados terroristas en Europa.
Fuentes policiales señalan que este sospechoso es reincidente, pues ya tenía antecedentes en la difusión de este contenido yihadista por redes sociales. Además, en uno de los mensajes interceptados por la Policía señalaba que pretendía ir a combatir a una zona de conflicto, por lo que se precipitó el arresto. El pasado jueves se detuvo a los dos sospechosos y se hicieron registros domiciliarios en los que se requisó material informático que se está analizando.
Los dos detenidos pasaron a disposición de la Audiencia Nacional que ordenó el ingreso en prisión provisional del principal sospechoso, mientras que el otro quedó en libertad con cargos. La operación se ha realizado desde la Comisaría General de Información con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Lleida, Tarragona y Barcelona de la Policía Nacional. En la investigación participó la DGST marroquí.
