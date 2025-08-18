Los Comuns señalan que un pacto para abordar la crisis climática no es compatible con ampliar aeropuertos

Los Comuns tienen claro que uno de sus principales caballos de batalla una vez arranque el curso político en septiembre va a ser la ampliación del aeropuerto de El Prat. De hecho, ya han dejado caer que esperan poder frenarla antes de que se convierta en un impedimento para seguir prestando apoyo al Govern de Salvador Illa y han activado una ofensiva en Bruselas con el propósito de lograr que embarranque. Ahora, justo el día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que impulsará un pacto de Estado para mitigar la emergencia climática, advierten de que la iniciativa es incompatible con avalar proyectos para aumentar la capacidad de esta infraestructura.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el grupo liderado por Jéssica Albiach en el Parlament recuerda que hace años que defienden que se aborde una estrategia global para hacer frente a la crisis climática. "Es una buena noticia y es el camino a seguir, totalmente necesario y urgente", aseguran. Eso sí, piden a los socialistas que sean "coherentes" tanto en Catalunya como a nivel estatal. "Un primer paso para afrontar la crisis climática y sus efectos devastadores en nuestro modelo de vida para por priorizar las inversiones en la mejora de la red de trenes y por descartar ampliaciones sin sentido de aeropuertos como el de El Prat", sentencian.

Dos son los principales motivos que alegan los Comuns para oponerse a la ampliación del aeropuerto: el incremento de las emisiones de dióxido de carbono y el impacto medioambiental sobre La Ricarda y El Remolar; y, también, la "turistificación masiva" que puede suponer que lleguen más visitantes a Catalunya, que consideran insostenible. Es por ese motivo que en los últimos plenos en el Parlament han hecho especial insistencia en que se apueste por robustecer la red ferroviaria y se descarte la ampliación del aeropuerto, un proyecto que, sin embargo, sí apoya una mayoría del Parlament.

¿Un escollo para la estabilidad?

Habrá que ver, no obstante, hasta qué punto esta propuesta que Illa ha convertido en buque insignia de su mandato supone o no un obstáculo para su estabilidad teniendo en cuenta que el Govern ha transitado el primer año de la legislatura catalana gracias al apoyo de los Comuns y de ERC. De hecho, es con ambos partidos que el president de la Generalitat se pondrá a negociar los presupuestos de 2026 tras el parón estival.

Precisamente los republicanos se han pronunciado también este lunes sobre el pacto de Estado que Sánchez ha puesto encima de la mesa. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha reivindicado su compromiso "absoluto" con la lucha contra el cambio climático y ha subrayado que la gestión forestal no pasa solo por apagar incendios cuando se producen, sino que hay que tener en cuenta que la actividad agraria y ganadera pueden contribuir "de forma muy significativa" en reducir el peligro de los fuegos.

Junqueras también ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a las que ha acusado de reducir "drásticamente" los presupuestos destinados, precisamente, a la extinción de incendios. El presidente de ERC no se ha referido a la ampliación del aeropuerto, aunque los republicanos se han mostrado también contrarios y, como los Comuns, están moviendo hilos en Bruselas para que el proyecto caiga en saco roto. Eso sí, mantienen que hay que avanzar hacia un modelo de gobernanza de la infraestructura en el que la Generalitat tenga voz y voto.