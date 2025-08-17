De Tokyo a Nueva York, los consellers de Illa recorren tres continentes en el primer año de legislatura

El president de la Generalitat, Salvador Illa, cerró su primer año de legislatura con un viaje de once días a China, donde sitúo a Catalunya como región estratégica para el mercado asiático y reforzó sus vínculos con ese país. Pocos meses antes, en mayo, ya había visitado el continente en un viaje institucional de una semana que lo llevó desde Japón a Corea. Como el president, los consellers también trotan por el mundo con una agenda institucional apretada que les hace recorrerse miles de kilómetros más allá de las frontera. Con menos repercusión mediática, los jefes de Departament han visitado en estos primeros 365 días tres continentes y doce países, según datos consultados por EL PERIÓDICO.

El más viajero ha sido el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que acompañó a Illa en su última travesía transoceánica junto al titular de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Antes de eso, el responsable de la acción exterior había realizado 12 viajes, todos ellos en Europa, con un destino predominante: Bruselas. La capital comunitaria, centro neurálgico de la política europea, ha sido la ciudad más frecuentada por los miembros del Consell Executiu: diez visitas en total, seis de ellas de Duch.

En el podio le siguen la consellera de Cultura, Sònia Hernández, con seis desplazamientos al exterior, y el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, con cinco. Hernández, al igual que la titular de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, viajó a Japón, aunque ninguna lo hizo junto al president en mayo, sino meses antes. Eva Menor, consellera d’Igualtat i Feminismes, también cruzó el Atlántico, pero en dirección opuesta: asistió a la 69ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en Nueva York. Kobe y Tokio (Japón) y Nueva York figuran así entre los desplazamientos más lejanos de los consellers, junto a los dos viajes de Duch y Sàmper para acompañar a Illa a China.

No todos, sin embargo, han hecho las maletas para salir del país. De los 16 consellers, nueve han viajado al extranjero en calidad de miembros del Govern, mientras que siete han concentrado su agenda dentro del territorio nacional. Entre estos últimos figuran Núria Parlón (Interior), Esther Niubó (Educació), Berni Álvarez (Esports), Alícia Romero (Economia), Sílvia Paneque (Territori) y Olga Pané (Salut), que no registran desplazamientos internacionales, aunque sí lo han hecho algunos altos cargos de sus departamentos. Solo Interior, Educació y Esports no han declarado viajes fuera del país por parte de ninguno de sus integrantes.

El portal de transparencia de la Generalitat recoge un total de 35 viajes internacionales de los consellers en este primer año de Govern, con un coste agregado de 158.116 euros. La cifra no incluye, no obstante, los desplazamientos realizados junto al president a China, lo que aumentaría el cómputo real. Los más caros han sido el de Nueva York de Menor -23.986 euros por una semana, con una comitiva de seis personas- y el de Kobe de Montserrat -22.038 euros por cinco días, con igual número de acompañantes-.

Los viajes de Torra y Aragonès

El gasto en viajes es inferior al registrado en el primer año de las legislaturas de Pere Aragonès y Quim Torra, que son los últimos datos disponibles. El ejecutivo de Aragonès, todavía condicionado por las restricciones de la pandemia, efectuó 31 desplazamientos en sus primeros 365 días, con un coste de 191.737 euros. Entre junio de 2021 y junio de 2022 las fronteras aún mantenían limitaciones, pero sus consellers viajaron a ciudades extracomunitarias como Seúl (Corea del Sur), Montreal y Toronto (Canadá), Washington DC (Estados Unidos) y Ciudad de México (México).

En el caso de su antecesor, el Govern de Torra realizó 63 viajes por valor de 251.706 euros durante su primer año, previo a la pandemia. Entre mayo de 2018 y mayo de 2019, además de destinos europeos habituales como Francia, Bélgica, Alemania o Suiza, los consellers visitaron Washington DC y San Francisco (Estados Unidos), así como Taiwán y Vietnam.

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en vigor desde 2015, obliga a la Generalitat a publicar de forma periódica y actualizada todos los desplazamientos oficiales de sus miembros. El Portal de Transparència detalla fechas, destinos, motivos, comitivas y desglose de gastos -transporte, alojamiento, dietas y otros conceptos-, tanto en viajes individuales como en aquellos en que acompañan al president. Esta información forma parte de la obligación de "publicidad activa" y debe difundirse sin necesidad de que la ciudadanía la solicite.