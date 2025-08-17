La red pública de fibra óptica llega al 72% de municipios catalanes y alcanza los 7.500 kilómetros

Uno de los compromisos que el Govern de Salvador Illa asumió a principios de su andadura fue que conectaría todos los municipios de Catalunya a la red pública de fibra óptica. Se dio el mandato entero -cuatro años- para completarlo. Este lunes, pocos días después de cumplir el primer aniversario en el cargo, la Generalitat ha informado de que la red ha alcanzado los 7.454 kilómetros y que ya cubre 684 municipios -el 72% del total-. Tiene, pues, tres años para hacer llegar esta fibra a los 263 municipios restantes.

El Govern defiende que en los últimos 12 meses se ha producido un incremento significativo que demuestra su apuesta nítida por esta cuestión. Las anteriores cifras eran de agosto de 2024, cuando había 6.021 kilómetros que permitían conectar a 553 municipios (58,4%). Esta infraestructura no solo conecta los servicios públicos -como los colegios, los centros de salud y las dependencias municipales-, sino que también está abierta a las operadoras privadas para que puedan hacer llegar sus servicios de conectividad a ciudadanos y empresas, especialmente en zonas rurales y con baja densidad de población.

¿Por qué apostar por la fibra óptica? Según el ejecutivo de Illa es una "estrategia de país" orientada a reducir la brecha digital, impulsar la igualdad de oportunidades y "favorecer la cohesión social y el progreso económico a toda Catalunya". El objetivo es, a finales de año, llegar a los 8.000 kilómetros y a los 739 municipios, el 78% del total. Así, este 2025, se habrá invertido en este tema 91,5 millones de euros para una inversión que, desde que empezó a ejecutarse, ya supera los 300 millones. Según los cálculos de la conselleria de Presidencia de Albert Dalmau, que pilota el asunto, por cada euro invertido en la red pública se genera un retorno social de 12,85 euros.

Lectura política

Los avances en fibra óptica no solo tienen una lectura económica y social -facilitar la vida a empresas y ciudadanos-, sino que también poseen una lectura política. ERC, socio del PSC en el Parlament y del PSOE en el Congreso, lleva tiempo presionando a llla para avanzar en el despliegue de esta red. Con anuncios como el de este lunes, el Govern puede exhibir ante el partido de Junqueras que cumple con los compromisos y, por lo tanto, puede seguir reclamándole el apoyo en lo que queda de mandato. Además, le permite intentar compensar algo los incumplimiento en otros frentes, como el de la nueva financiación, que está lejos de concretarse.

Un parte de la red pasa por carreteras de titularidad estatal y los gobiernos de Junts y ERC no siempre encontraron la colaboración del Gobierno

De hecho, la primera apuesta firme por el despliegue de la fibra óptica empezó cuando la Generalitat estaba liderada por Junts y se intensificó con el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC). Esos gobiernos se encontraron el problema de que, para extender una parte de esta red, necesitaban pasar el cableado a través de carreteras que son de titularidad estatal y no autonómica. En más de una ocasión, denunciaron que no encontraban la colaboración del Estado y se ha acababa formándose un cuello de botella. Ahora se supone que, con un ejecutivo socialista en Barcelona y otro en Madrid, debería ser más fácil desencallar la cuestión. La Generalitat admite que hay un 20% del despliegue que está "muy condicionado por estas carreteras".

Otro proyecto clave

Aparecer en la lista de municipios pendientes de recibir el cableado de la red pública no implica, necesariamente, que la fibra óptica no exista actualmente en ese pueblo o ciudad, porque un operador privado puede haberse encargado de llevarla hasta allí. Sin embargo, obtener este punto de conexión sí supone garantizar la llegada de fibra a los entes públicos y que las empresas privadas de telecomunicaciones lo tengan más fácil para conectar los domicilios a ella.

Una comisaría de los Mossos d'Esquadra. / ALBERT BERTRAN

De hecho, otro de los grandes proyectos que la Generalitat tiene en marcha es, a través de esta misma red pública de fibra óptica, interconectar entre ellas las más de seis mil sedes que tiene la administración catalana como colegios, comisarías, hospitales, estaciones de bomberos, sedes de consellerias y otros edificios gubernamentales. El plan es desarrollarlo entre 2026 y 2031. Esto debe servir para que la Generalitat tenga una "conectividad más robusta" para, por ejemplo, tener mejor capacidad de respuesta ante situaciones críticas como el gran apagón de finales de abril. "Ganaremos soberanía e infraestructuras digitales propias que nos permitan resistir mejor y superar mejor situaciones como esta", explicó entonces a EL PERIÓDICO el secretario de Telecomunicaciones y Transformación de la Generalitat, Albert Tort. Las comisarías, los hospitales y las estaciones de bomberos son "espacios críticos" por los que el Govern más temió durante aquel episodio masivo de falta de luz.