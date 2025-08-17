FUEGOS ESPAÑA
Feijóo celebra "la rectificación del Gobierno" tras anunciar más recursos y pide que concrete "qué va a mandar y cuándo"
Cree que Sánchez ha reconocido cinco errores propios: falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión y de reacción
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado "la rectificación del Gobierno" en la lucha contra los incendios que afectan a Galicia, Castilla y León y Extremadura, y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que concrete "qué va a mandar y cuándo".
Así lo ha hecho después de que Sánchez visitara el Centro de Coordinación Operativo contra incendios en Ourense y asegurara que se pondrán "todos los recursos" del Estado a disposición de los dispositivos de extinción.
"El único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la UE. Aunque hacerlo una semana después es tarde, cabe dar la bienvenida a la rectificación del Gobierno y pedir que se concrete", ha escrito Feijóo en redes sociales.
Imprescindible
En este sentido, ha exigido al Ejecutivo "pasar ya de la generalidad a la concreción para compensar el tiempo perdido: qué va a mandar y cuándo". El líder del PP ha resaltado que disponer de más medios de la UE y de más efectivos y máquinas del Ejército "es imprescindible" y ha subrayado que "hay que atender todas las peticiones de las CCAA, sin excepciones ni excusas".
No obstante, considera que esta movilización de efectivos y recursos llega tarde: "Muchos españoles tenemos la sensación de que los recursos que se prometen activar hoy, cuando Sánchez se ha decidido a salir de La Mareta, deberían haber llegado mucho antes, cuando miles de personas tuvieron que ser desalojadas a la fuerza de sus viviendas", declara.
Cinco errores
En opinión de Feijóo, Sánchez ha reconocido hoy cinco errores propios: falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión y de reacción.
"A estas alturas de la crisis, el sentido de Estado contra la emergencia ya solo puede empezar porque no escatime ni un solo medio para combatirla", indica el líder del PP.
Para Feijóo, "la total colaboración debería haber sido la prioridad desde el minuto uno, en esta y en cualquier emergencia".
El presidente del PP resalta que "todas las comunidades, con independencia del color político, lo han entendido así, y que ése es el ejemplo a seguir por parte de todos".
Feijóo pide al Gobierno que demuestre que a partir de ahora "va a estar por encima del oportunismo político y los chascarrillos partidistas".
"En una situación así, la gente y los agentes que llevan días luchando contra él merecen el apoyo inequívoco de todas sus administraciones", concluye.
