Feijóo apremia a Pedro Sánchez y pide más medios ya: "Tiene que dejar de llegar tarde siempre"
El líder del PP pide el despliegue de las Fuerzas Armadas para luchar contra los incendios
Europa Press
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no deje pasar más tiempo" para activar el Mecanismo europeo de Protección Civil, desplegar el Ejército en la lucha contra los incendios forestales que afectan a España "y lleguen los medios ya".
"El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya", ha asegurado Feijóo en un mensaje en la red social X.
El líder del PP ha recordado que hace días los dirigentes de su partido pidieron activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército.
Fuerzas Armadas
Feijóo justificó este sábado su petición de movilización del Ejército en las tareas de lucha contra los incendios por su capacidad de actuar en diferentes tareas.
"Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", explicó.
En este sentido detalló que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras "que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente".
Además, subrayó que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.
"Si se quiere, se puede hacer mucho" concluye el líder del PP en su mensaje publicado el sábado.
