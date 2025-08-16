Presión política
Las protestas contra el gobierno serbio se recrudecen con choques violentos y gas lacrimógeno en las calles
El presidente del país, Aleksandar Vucic, no descarta elecciones anticipadas pero avisa a la posición que lo hará "cuando haga falta" y mantiene su intención de agotar el mandato
Cientos de miles de personas protestan en Belgrado para exigir elecciones anticipadas en Serbia
Serbia encadena ya tres noches consecutivas de protestas contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, que ha vuelto a abrir la puerta a unas elecciones anticipadas, aunque ha avisado a la oposición y a los manifestantes que exigen su salida del poder que los comicios se celebrarán "cuando haga falta" y ha declarado su intención de permanecer al frente del país hasta que termine su último mandato en 2027.
El Ministerio del Interior informó de 38 arrestos y seis agentes lesionados en la última noche de disturbios en Belgrado, donde los manifestantes levantaron barricadas con contenedores de basura, lanzaron piedras y artefactos pirotécnicos y fueron dispersados con gases lacrimógenos y vehículos blindados. Medios críticos con el Ejecutivo elevaron a al menos diez el número de heridos entre los manifestantes.
El ministro de Interior, Ivica Dacic, acusó a los participantes de acudir "enmascarados, con barras de metal y escudos, con la intención de herir a los policías". La televisión N1, uno de los principales medios críticos con el Gobierno de Aleksandar Vucic, describió una noche "dramática" en la capital, mientras que protestas similares se replicaban en Novi Sad, Valjevo, Nis, Sabac, Loznica y Kragujevac.
El detonante del actual malestar ciudadano fue el derrumbe, en noviembre de 2024, de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, que costó la vida a 16 personas y desató una ola de indignación por la falta de transparencia en la gestión gubernamental. Desde entonces, las movilizaciones han derivado en un rechazo frontal al liderazgo de Vucic y a su Partido Progresista Serbio (SNS), acusado de autoritarismo y corrupción.
Vucic: “El Estado no es un juguete”
En una entrevista con la radiotelevisión pública RTS, Vucic defendió su papel al frente del país y aseguró que las elecciones llegarán "cuando haga falta", aunque insistió en que su mandato expira en 2027. "Si quieren un Estado sin Vucic, lo tendrán en año y medio. Pero que tengan cuidado sobre la idea del país que se van a encontrar", advirtió, acusando a la oposición de "inmadurez política" y de buscar el poder "fuera de las urnas".
El presidente defendió además la actuación de la Policía, a la que describió como "increíblemente paciente y tolerante", y denunció los ataques contra sedes del SNS. "Nos atacan porque no toleran una opinión diferente, porque no soportan la democracia", aseguró.
Llamada de atención desde Europa
Las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial han motivado la reacción del Consejo de Europa. El comisionado de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, condenó "el uso desproporcionado de la fuerza" y pidió a las autoridades que eviten nuevas detenciones arbitrarias y contribuyan a rebajar la tensión.
La oposición y colectivos estudiantiles acusan al Gobierno de tolerar la acción de "matones progubernamentales" que provocan enfrentamientos, mientras la Policía reprime las manifestaciones. El recuerdo de las elecciones anticipadas de 2023, convocadas tres años antes de lo previsto y saldadas con una clara victoria de Vucic, sobrevuela ahora un país dividido entre quienes piden su dimisión inmediata y quienes lo consideran aún garante de estabilidad.
