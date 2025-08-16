Marlaska cree que ya "hay medios suficientes para luchar contra el fuego" y carga contra Feijóo

España sigue ardiendo. El país, como gran parte del sur de Europa, está siendo calcinado por una ola de incendios. En algunos casos, como el que se extiende entre el norte de Zamora y el sur de León en el que se ha convertido en el incendio más grande de la historia de España desde que hay registros. O el declarado en Ourense, con una magnitud nunca vista hasta la fecha en la región: se trata ya del mayor incendio de la historia de Galicia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta por el momento declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando gran parte del territorio. En una entrevista concedida a El País ha asegurado que la actuación de las comunidades "ha sido la adecuada".

El titular de Interior, no obstante, no se muestra optimista en lo relativo al desarrollo de la situación: “Durante las próximas 72 horas se mantendrán las temperaturas superiores a los 30 grados, la humedad por debajo del 30% en algunos casos y va a haber rachas de viento en algunas zonas superiores a los 50 kilómetros [por hora]. Con estos tres elementos, la lucha contra el incendio se hace mucho más complicada”, se lamenta.

Sistema robusto

Por el momento, Marlaska ha rechazado la idea de declarar la situación de emergencia de interés nacional en las comunidades afectadas para asumir la gestión de las labores de extinción. Cree que España tiene un sistema funcional que no hay que modificar.

"Esto que voy a decir puede que sea difícil de entender, sobre todo para los familiares y amigos de las tres víctimas mortales y los heridos graves o para los que han perdido sus propiedades, pero tenemos un sistema de protección civil robusto, que funciona. Lo que ocurre es que ahora nos enfrentamos a incendios muy complicados, de una naturaleza distinta a los que había en otras épocas, en parte por culpa del cambio climático", explica.

Marlaska ha asegurado que no se ha disminuido el presupuesto para este tipo de situaciones, señalando que: "el gasto que corresponde al Gobierno central en materia de prevención no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado en un 16%. Y los destinados a dar una respuesta inmediata cuando se declara un incendio, han aumentado en un 29%".

También aprovechó para alabar la coordinación con las administraciones autonómicas: "La colaboración está siendo óptima, como debe ser en unas circunstancias de esta complejidad. Y nosotros, desde Interior, lo que estamos haciendo es atender todas las peticiones de personal y material que nos hacen las direcciones técnicas de las comunidades autónomas que están al frente de la emergencia. Todo lo que nos han solicitado, ha sido suministrados inmediatamente.

Marlaska insistió en "comprender" a las familias afectadas por los incendios que piden más medios, pero cree que, "aunque sea difícil que lo entiendan las personas afectadas, tenemos medios suficientes y, cuando hemos visto que era necesario complementarlos, se han pedido, como hemos hecho con los dos hidroaviones [de Francia] que han venido para prestar esa ayuda".

Dardo a Feijóo

Del mismo modo, aprovechó para lanzar un dardo a Alberto Núñez-Feijóo, que ha criticado su gestión de los incendios este verano. "Le diría al señor Feijóo que deje de utilizar cualquier tragedia, cualquier desgracia, para hacer política. Esta no puede ser la catadura moral de alguien que aspira a ser presidente del Gobierno. Le diría que se preocupe de que sus gobiernos autonómicos mejoren su gestión para satisfacer a los ciudadanos.

El ministro no quiso ahondar en si sus palabras eran una crítica contra las tres comunidades afectadas y gobernadas por el PP (Castilla y León, Galicia y Extremadura), "pero desde luego todos tenemos margen de mejora y las comunidades autónomas también, no hay duda. Y si alguien entiende que no tiene margen de mejora en la gestión política, más vale que se retire".

El titular de Interior confesó que le duele que la ciudadanía tenga la sensación de que Gobierno y oposición no reman en la misma dirección en este tipo de asuntos: "Eso me duele porque no obedece a la realidad. Existe coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central, entre administraciones dirigidas por distintas sensibilidades políticas, porque hay muchos funcionarios públicos en el conjunto de las administraciones que, desde luego, trabajan para servir a la sociedad".

Marlaska también descartó la entrada del Ejército en las tareas de extinción de los fuegos y señaló que "para el Gobierno central la emergencia no termina cuando se apaga el incendio. Para nosotros solo termina cuando las personas afectadas pueden volver a una mínima normalidad".