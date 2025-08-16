Joan Ridao: "Si queremos que las instituciones funcionen, los representantes tienen que estar bien retribuidos"

La trayectoria de Joan Ridao (Rubí, 1967) ha estado muy ligada al Parlament, en una primera etapa como diputado y después como letrado. Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB), ahora pone toda esta experiencia al servicio del libro 'Dret Parlamentari de Catalunya' (Atelier) que disecciona el funcionamiento de la Cámara catalana.

El libro es un análisis exhaustivo de la institución. ¿Pueden los ciudadanos estar satisfechos con el funcionamiento del Parlament?

La primera consideración es que los parlamentos han perdido centralidad y el epicentro del sistema político se ha desplazado claramente a favor de los gobiernos. Deberían recuperar protagonismo porque son la instancia democrática representativa por excelencia. Seguramente el Parlament necesita modernizarse y reformar algunos de sus procedimientos, que a veces son excesivamente lentos y pueden llegar a resultar irritantes.

Ahora en el Parlament se hacen pocas leyes y, en cambio, se aprueban muchos decretos -normas elaboradas por el Govern-. ¿Debería la Cámara recuperar protagonismo a la hora de legislar?

Cada vez más hay una creciente función legislativa por parte de los gobiernos a través del decreto, que ha gozado durante años de una deferencia extrema por parte del Tribunal Constitucional (TC). Un problema es que la función legislativa de los parlamentos sigue siendo hoy muy rígida, un esquema más pensado para el parlamentarismo del primer liberalismo, que era individual y en el que los diputados no tenían la suficiente capacitación.

¿Se podrían hacer las leyes más rápido?

Se podría ir más rápido. También hay una cuestión relacionada con el cálculo partidista. A veces, si un grupo político quiere bloquear una ley, puede hacerlo pidiendo comparecencias o audiencias, alargando así el procedimiento. Además, la sentencia sobre el Estatut de 2010 supuso un varapalo con el que el Estado se arrogó una serie de competencias transversales u horizontales que pueden penetrar en cualquier tipo de materia, incluso si es de competencia autonómica.

El letrado del Parlament Joan Ridao en su zona de trabajo de la Cámara. / Ferran Nadeu

Usted ha cuestionado la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) de los últimos años por haber constreñido el papel del Parlament.

Hay un antes y un después del 'procés’. El TC dijo que el Plan Ibarretxe (2004) se podía tramitar y debatir. En cambio, a partir de 2014, empieza a impugnar disposiciones y resoluciones de órganos autonómicos, incluso aunque fueran resoluciones meramente declarativas. Además, y esto es grave, se atribuye a las mesas de los parlamentos una función de control material de las iniciativas, como si fueran un mini-TC. Con la actual configuración del TC, debe resituarse.

Fruto del 'procés', todavía hay situaciones anómalas en el Parlament, como la de los diputados Puigdemont y Puig, que están en Bélgica. ¿Están garantizados sus derechos?

La sala segunda del Tribunal Supremo, o el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en algún momento, han actuado exhibiendo un activismo político que no les corresponde. Han actuado incluso con un orgullo patriótico que se demuestra en el hecho de no aplicar la ley de amnistía o de retrasar indebidamente su aplicación.

La democracia nos sale relativamente barata porque el Parlament de Catalunya representa el 0,7 % del presupuesto total de la Generalitat

En la presentación del libro reclamó más recursos para el Parlament. ¿Está mal financiado?

Ahora hay un debate en el Congreso en torno a la corrupción y esto tiene mucho que ver con la retribución de los diputados. La reflexión es muy simple: la democracia nos sale relativamente barata porque, por ejemplo, el Parlament de Catalunya representa el 0,7 % del presupuesto total de la Generalitat. Un informe de [la Fundación] Hay Derecho decía que, en comparación con la Asamblea Francesa o el Bundestag alemán, el coste de las Cortes Generales es una tercera parte. Por tanto, si queremos que las instituciones funcionen, no solo debemos reforzar sus costes de funcionamiento, sino también asegurarnos de que sus representantes estén bien retribuidos.

¿Hay que subir el sueldo a los diputados?

Deben estar dignamente retribuidos. Aquí los diputados cobran menos que en otros parlamentos. El hecho de tener una retribución digna es una auténtica vacuna frente a tentaciones espurias. Ahora bien, al mismo tiempo hay que exigir una dedicación plena, exclusiva. Es decir, consagrarse al trabajo de representante, que es muy importante y requiere mucha dedicación.

Hablando de corrupción. ¿Hay que eliminar los aforamientos?

El tema del fuero es discutible. Por un lado, parece un privilegio exorbitante: a los ciudadanos de a pie nos debe juzgar un juez predeterminado por ley y, en cambio, a los diputados los debe juzgar una sala del TSJC. Pero esto tiene una explicación: se trata de un órgano colegiado que probablemente ofrece más garantías a la hora de ser juzgado. Por tanto, no lo tengo del todo claro, pero es un tema a considerar.

La libertad de expresión en el Parlament solo tiene un límite que no puede sobrepasarse: no se puede incitar al odio ni a la violencia

Uno de los nuevos fenómenos del Parlament es la irrupción de la extrema derecha, que ha tensado los límites de la libertad de expresión.

A veces es difícil ponderar hasta dónde llega la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dicho que esta libertad es aún más amplia en el ámbito político. Por tanto, aquí pueden emitirse expresiones que atenten contra el decoro de la cámara. La libertad de expresión [en el Parlament] solo tiene un límite: no se puede incitar al odio ni a la violencia. No se puede incitar al odio en el sentido de atentar contra la dignidad de determinados colectivos minorizados, como los gitanos, o mediante discursos antisemitas. Y no se puede incitar a la violencia haciendo apología del terrorismo.

En el Parlament hemos visto últimamente alusiones irrespetuosas a los migrantes, insultos al islam, descalificaciones a una diputada que lleva velo. ¿Eso rebasa el límite?

Estaríamos ya en un terreno que seguramente no sería aceptable. Una cosa es llamar "cul d'olla" a un diputado o incluso hacer una imputación injuriosa; otra muy distinta es emitir discursos que incitan al odio contra determinados colectivos, como la islamofobia. No deja de ser una cuestión muy compleja, nadie tiene la solución definitiva.

Todavía no hemos visto ninguna sanción. ¿Es poco ágil el Parlament en estas cuestiones?

Es un fenómeno muy reciente. Aquí siempre hemos tenido un Parlament muy cortés e institucional. Este tipo de discurso vinculado a la islamofobia o la xenofobia es un fenómeno relativamente nuevo. En todo caso, dejemos trabajar a los órganos de la cámara y espero que resuelvan pronto, aunque insisto en que no es una cuestión sencilla.

Imagen de archivo de Joan Ridao en su época de diputado de ERC. / Julián Martín / EFE

Usted ha vivido el Parlament desde el escaño y también desde el rango más alto como jurista. ¿Con qué papel se queda?

Disfruté mucho durante las etapas en las que fui diputado en la oposición a los gobiernos de Convergència i Unió. También viví la etapa del tripartito, la elaboración del Estatut... He tenido la suerte, como diputado, de vivir momentos muy interesantes. Como letrado mayor viví todo lo relacionado con el 'procés', toda la conflictividad y la respuesta coercitiva del Estado. Me gustan las dos funciones que he tenido, pero es verdad que como diputado viví episodios y etapas muy intensas.