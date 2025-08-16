Rueda demanda «no menos de 200 soldados» para hacer frente a unos incendios que calcinan ya casi 50.000 hectáreas

Las llamas siguen avanzando descontroladas en Galicia, con Ourense como epicentro de la destrucción. El fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más voraz de la historia de la comunidad tras superar las 16.000 hectáreas, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha. Todo ello, en el peor agosto de los últimos 18 años.

La voracidad de la ola de incendios, que ya ha arrasado más de 46.000 hectáreas, ha desbordado a los servicios de extinción por la cantidad de focos. «Es una situación compleja, probablemente la peor vivida en la historia de los incendios de la comunidad y su dificultad empieza a desbaratar los servicios de emergencia», lamenta la Xunta. El Ejecutivo gallego ya ha pedido ayuda al Gobierno central, que ha prometido mandar refuerzos «cuanto antes». Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios ya que la actuación de las comunidades ha sido la «adecuada».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a demanda nuevamente hoy más medios al Gobierno central para hacer frente a los fuegos que asolan la comunidad, principalmente la provincia de Ourense. «Los efectivos de la UME, que son muy apreciados e imprescindibles, no son suficientes, por lo que necesitamos la incorporación de más medios del ejército», incidió Rueda desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), en Ourense, al que acudió este mediodía para hacer un seguimiento de los incendios forestales, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

Asimismo, el mandatario autonómico garantizó que las ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por los incendios se arbitrarán cuanto antes y estarán «a la altura» de la «intensidad» de los daños y de las pérdidas.

«Las ayudas empiezan a ser imprescindibles. La Xunta está arbitrando los medios para que los ganaderos que vieron como los pastos, el alimento de sus animales, desapareció puedan tener alimento, forraje y pienso. Trabajamos para que esto pueda ser posible de manera prácticamente inmediata», aseguró desde Ourense.

En concreto, indicó que los técnicos de la Xunta trabajan para que, «inmediatamente, no más tarde del primer Consello de la Xunta» que se celebre, se puedan «arbitrar» las ayudas necesarias para «dar un respiro a la gente que perdió sus bienes».

Junto al fuego de Chandrexa, están activos en Ourense los de Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 hectáreas), Oímbra-A Granxa (10.000), A Mezquita-A Esculqueira (9.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (700 ha), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50 ha) y Larouco-Seadur (1.500 ha).

En A Coruña hay un activo en Muxía (20 hectáreas). En el incendio de Toques (200 hectáreas) la Xunta desactivó a última hora de ayer la situación 2 y esta mañana aseguraba que se encontraba ya estabilizado. Donde permanece vigente esta situación es en el incendio de Agolada-O Sexo, en Pontevedra, con 300 hectáreas quemadas.

Están estabilizados los de Ourense-Seixalbo (100 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha) en Ourense y el de Dozón-O Castro (400 ha) en Pontevedra. Permanecen controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense, y A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra.

Rueda exige más medios al Gobierno

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió hoy «más medios del Ejército» para tareas de «vigilancia, control y evacuación de la población», ya que los efectivos de la UME desplegados hasta ahora en Galicia son, a su juicio, «insuficientes».

En la reunión mantenida este sábado en el Cecop de Ourense, los técnicos analizaron las necesidades concretas que, según Rueda, ya le han sido remitidas al presidente del Gobierno para que ponga a disposición de Galicia más medios y recursos.

En concreto, Rueda ha pedido hasta 20 bulldozers con sus correspondientes maquinistas, dos helicópteros o aviones para tareas de coordinación y de extinción de incendios, treinta motobombas con sus correspondientes conductores, tres nodrizas de 25.000 litros para abastecimiento de los camiones de extinción y alrededor de 200 soldados para tareas de vigilancia y control y para «asistir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en labores de protección y evacuación de la población».

Según expresó, los incendios que más preocupan en este momento son los de la zona de O Ribeiro y el Larouco, donde se están decretando diversos confinamientos, por lo que piden «más soldados».

«Todos los que sean posibles y en todo caso no menos de 200. Estos requerimientos son requerimientos mínimos», exigió Rueda, que espera que se incorporen «de inmediato» teniendo en cuenta el ofrecimiento realizado ayer por Sánchez.

Además, el presidente de la Xunta se ha referido a los dos aviones Canadair que España solicitó a la Unión Europea para la extinción de incendios, hidronaves que «estuvieron más o menos operativos una mañana y una tarde, apenas 24 horas».

«Ya se retiraron y a día de hoy ya no disponemos de esos aviones trabajando», lamentó Rueda.

También afeó que «sorprendentemente» y a pesar de que la emergencia derivada de los incendios «está siendo coordinada por la Xunta», la ministra de Defensa, Margarita Robles, visite Galicia sin notificarlo al Gobierno gallego.

«La Xunta no tiene otra noticia de la visita de la ministra que aquella que reflejan los medios de comunicación. Fue a visitar una parte del operativo, que es la UME y la Xunta conoce esto por los medios», criticó Rueda, que ha tildado de «incomprensible» la actitud de Robles, que «habla poco» de la lealtad institucional que «la Xunta sí está ofreciendo y practicando».

Pueblos confinados y mensajes ES-Alert

Los pueblos ourensanos de Carballal (Petín) y Roblido (A Rúa) permanecen confinados de manera preventiva, al igual que A Madanela (Monterrei), al que se le impuso esa medida el jueves, ha informado el 112 Galicia. Se mantiene toda la provincia ourensana en situación 2 de emergencia por los fuegos forestales y este viernes centenares de teléfonos móviles en el interior de Galicia repicaron una alarma de emergencia que recomendaba el confinamiento. Se trata del sistema ES-Alert activado por la Dirección Xeral de Emerxencia e Interior y el 112, mediante el cual la vecindad de más de 30 concellos de las provincias de Ourense y Lugo fue alertada del peligro por la proximidad del fuego.

En Monterrei sigue confinada A Madanela y esta tarde se han sumado a esa medida de prevención Carballal (Petín) y Roblido (A Rúa). También se ha confinado otra residencia en Chandrexa de Queixa.

La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, ha asegurado que la situación es dramática en este momento en este municipio ourensano, con una "aldea incomunicada" al arder una fábrica de materiales para la automoción y tener que ser desalojados los mayores de una residencia. Ese incendio afectó al tráfico en la N-120.

Mientras, sigue interrumpida la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. El gestor ferroviario Adif ha anunciado este viernes por la noche que la circulación de alta velocidad seguirá suspendida, "al menos, durante la primera mitad del sábado" a causa de los incendios. "La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia", ha explicado Adif en un mensaje en X.

Por otra parte, la autovía A-52 ha reabierto parcialmente al tráfico y también sufrió cortes la N-525.

Se estrecha el cerco sobre los incendiarios

Los trabajos de la Guardia Civil en la investigación de los incendios forestales que arrasan Galicia continúa dando sus frutos. Así, los agentes investigan a un hombre de 50 años como presunto autor del incendio forestal acaecido el pasado 9 de agosto en el Lugar de Fruíme, en el concello coruñés de Lousame.

Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso. La investigación corrió a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, junto con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de esta localidad.

La Guardia Civil recuerda la gravedad de estos actos, «que tienen consecuencias devastadoras para nuestro entorno». «Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades», incide la Benemérita.

Por ello, reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de nuestros monte, mediante la prevención y la colaboración, poniendo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier actividad sospechosa o información sobre un incendio.

Ayer mismos, el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco informaba que la Guardia Civil continúa investigando a 22 personas despúes de la detención de otras tres como posibles responsables de los incendios en Galicia. Se trata de una cifra elevada, hasta la fecha, que se intensifica tras alertar, incialmente, de dos detenidos y nueve investigados desde julio.

En un comunicado, al que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO, recuerda que la Guardia Civil ha establecido un gabinete específico en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense con el objetivo de centralizar información, coordinar investigaciones y reforzar la colaboración con los servicios de emergencia y con el resto de administraciones implicadas. Además, apunta que la actividad policial se centra en la recogida de indicios en el terreno, en el análisis de la información aportada por los equipos de extinción y por la ciudadanía y en el despliegue de patrullas en zonas de riesgo para prevenir nuevos focos.

La Brilat se suma en tareas de apoyo a la extinción

La Brigada Galicia VII (Brilat), con base en Pontevedra, se ha sumado esta mañana a las tareas de apoyo para la extinción de los incendios en Galicia, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Son unas treinta patrullas del Ejército de Tierra que están «al servicio de quien las necesite», explica Defensa en sus redes sociales.

Cada año, a través de un convenio de Defensa y la Xunta de Galicia, la Brilat desarrolla la operación Centinela Gallego, que se centra en tareas de vigilancia de los montes entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre.

Este año, en plena ola de incendios, su papel será de apoyo a la extinción de los fuegos. Así lo demandó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que requirió todos los medios posibles para la lucha contra los incendios, entre ellos, los de la Brilat.

Pedro Sánchez se desplazará este domingo a Ourense

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, según informó esta mañana Moncloa.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios, avanzó la Secretaría de Estado de Comunicación.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró que el presidente Sánchez vaya a presentarse «en el terreno» y confió en que el Gobierno gallego esta vez pueda estar presente para así transmitirle «de primera mano» las necesidades y los medios que se requieren para sofocar los incendios.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó esta mañana a una de las brigadas de la UME que trabaja en Ourense / Cedida

El jefe del Ejecutivo presidió esta mañana, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó esta mañana a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León. Ha sido en Manzaneda, donde el capitán Omar Queipo, ha compartido con la titular de Defensa las complicaciones a las que se están enfrentando en esta ola de incendios. «Lo más importante es salvar la vida de las personas», ha dicho, mientras explicaba cómo se produjo el rescate de 170 niños, de entre 6 y 10 años, de un campamento en la estación de montaña, que calificó como «una de las situaciones más difíciles, en lo profesional pero también en lo personal».

La ministra, por su parte, ha agradecido «infinitamente, su trabajo, su dedicación y su entrega con el uniforme que visten». «Es un orgullo contar con ustedes, su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar», ha transmitido.