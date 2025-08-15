ERC exige a Illa su implicación "personal" para desencallar la financiación con el PSOE

Uno de los grandes temas de la reanudación del curso político en Catalunya será la nueva financiación de la Generalitat. Para preparar el terreno, ERC ha dedicado los últimos días a intentar presionar a los socialistas para que se desencalle el tema. Si ayer los republicanos acusaron a la ministra Montero de ser el gran obstáculo para llegar a un acuerdo, este viernes han pedido al president de la Generalitat, Salvador Illa, que dé un paso al frente y garantice su implicación "personal" en la negociación.

"Reclamamos que el presidente de la Generalitat asuma esto en primera persona porque es evidente que este país es mejor con un nuevo sistema de financiación que con el actual. Reclamamos que el presidente Illa asuma este reto", ha expuesto el vicesecretario de Comunicación y portavoz del partido, Isaac Albert. La idea, pues, sería que Illa participara directamente de la negociación para obligar al PSOE a moverse en algunas cuestiones.

¿En qué podrían moverse los socialistas? Hay dos temas que preocupan especialmente a ERC. En primer lugar, que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha garantizado que el nuevo sistema de financiación respete el principio de ordinalidad, es decir, que esté dispuesto a poner límites a la solidaridad interterritorial entre autonomías para que Catalunya retenga más recursos. En segundo lugar, no hay aún encima de la mesa una propuesta de ley para dar a la hacienda catalana más margen de maniobra a la hora de recaudar impuestos.

La sensación que tenemos es que, cuando llegamos a Madrid, el PSC desaparece, y esto no puede ser Isaac Albert — Portavoz de ERC

Albert ha asegurado que del PSC siempre le llegan "buenas palabras", pero que luego se traducen en "pocos hechos en Madrid". Así, ha reclamado a los socialistas más "ambición nacional" para defender "los intereses de Catalunya. "La sensación que tenemos es que, cuando llegamos a Madrid, el PSC desaparece, y esto no puede ser. Cuando nos sentamos a negociar, a un lado de la mesa está ERC defendiendo los intereses del país y, al otro lado, está el PSOE y muchas veces vemos al PSC a su lado", ha lamentado.

El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert. / Marta Pérez / EFE

Hasta ahora, la búsqueda de un acuerdo para la nueva financiación ha recaído sobre dos consellerias. La primera, la de Presidencia, de Albert Dalmau, que fue la encargada de presentar un documento sobre las nuevas bases del sistema que pactó con el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres. Un documento que ya no fue bien recibido por ERC. El segundo departamento con responsabilidad es el de Economía de Alícia Romero, a quien compete implementar todos los cambios para que la Agència Tributària de Catalunya (ACT) gane poder en la gestión de impuestos. Ahora ERC quiere ver a Illa implicado también en primera persona.

"No habrá nuevos acuerdos"

El principal mecanismo de presión que tiene ERC para que las cosas se muevan es avisar de que, si no hay nueva financiación, no habrá más pactos con los socialistas. "No habrá nuevos acuerdos que tapen acuerdos que ya tenemos firmados y que estamos esperando que se cumplan", ha subrayado Albert. Esta amenaza se traduce, sobre todo, en que no negociarán ni las nuevas cuentas de la Generalitat ni las del Estado. Albert ha reconocido que "es mejor un país con presupuestos que sin presupuestos", pero "sobre todo este país necesita un nuevo sistema de financiación".