Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad

O. González / J. L. Escudero

Madrid
Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Siga aquí la última hora.

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

Los audios que Koldo se autoenviaba para interceder en Carreteras: "Tengo que conseguir una reunión para los amigos"

Los audios de Koldo: "Tengo que conseguir una reunión para los amigos de Koldo en Carreteras, con Javier"

Muere el socialista José Antonio Marín Rite, primer alcalde de Huelva tras el franquismo

España pide a Europa dos aviones cisterna de gran capacidad para luchar contra los incendios

Sánchez y Clavijo, cara a cara en pleno pulso entre Gobiernos

Canarias acusa al Estado de publicitar el único traslado de menores migrantes para lavar su imagen

Choque entre Vox y la Iglesia en Catalunya por el caso Jumilla y la inmigración

