Incendios
El PP denuncia que la “ausencia” de presupuestos por la "debilidad" de Sánchez está lastrando la lucha contra los incendios
Criticó que Sánchez no ha demostrado "sensibilidad" ni "cercanía" sino que está "aislado protegiéndose de los casos de corrupción en La Mareta", en referencia a la residencia oficial en Lanzarote donde está veraneando el presidente del Gobierno
May MariñoMay Mariño
Periodista malagueña en Madrid. En la última década he estado centrada en Política, especialmente en información del Gobierno y del PSOE, después de varios años cubriendo Defensa y Exteriores. Además de muchos años en la agencia Servimedia, he pasado por Expansión, Onda Cero, y Localia TV. Ahora, nuevos retos en El Periódico de Prensa Ibérica.
También participo en análisis políticos en distintos programas de RTVE, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur, ETB y Castilla y León TV.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, denunció este jueves que la “debilidad” del Gobierno que preside Pedro Sánchez está “lastrando” al país y, en concreto, a la lucha contra los incendios que asolan España porque con la falta de Presupuestos Generales del Estado han tenido que contratar hasta “cinco aeronaves” menos que en otros ejercicios.
Por ello, anunció que el Partido Popular ha solicitado en el Congreso la comparecencia “urgente” de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aegesen, para que “dé explicaciones cuando antes de los medios que faltan y de los que se han reducido”. Todo ello después de mostrar un contrato, , según el Fúnez, del Ministerio para la Transición Ecológica en el que el Ejecutivo admite que contrata "cinco aeronaves menos" de las que "hasta la fecha se venían contratando" porque le "impide contratar un mayor número de medios la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2025".
La dirigente popular, que comenzó su intervención ante los periodistas lamentando el fallecimiento de un segundo voluntario en la lucha contra el fuego y reconociendo el trabajo que “de manera incesante e impresionante” realizan los efectivos contra los incendios, pidió que los miembros del Gobierno “se dejen de tuits” porque “la sensibilidad se demuestra sobre el terreno”, en referencia a la polémica de estos días tras los mensajes en X del ministro Óscar Puente.
Y tras remarcar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó hasta el puesto de mando de uno de los incendios activos en la provincia de Ourense, Fúnez denunció la “lejanía e insensibilidad” del Ejecutivo ante la “crisis incendiaria” vigente. Es más, criticó que Pedro Sánchez no están demostrado "sensibilidad" ni "cercanía" en estos momentos sino que está "aislado protegiéndose de los casos de corrupción en La Mareta", en referencia a la residencia oficial en Lanzarote donde está veraneando el presidente del Gobierno
Para el PP, el Gobierno está llegando “tarde” a la lucha contra los incendios mientas los gobiernos autonómicos liderados por presidentes del PP están haciendo “todo lo posible y poniendo todos los medios” a su alcance y actuando de manera “coordinada” y pisando el “terreno”.
