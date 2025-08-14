ERC culpa a Montero del bloqueo con la financiación: "Con su actitud, pone fecha de caducidad a la legislatura"

Según la hoja de ruta que ERC y los socialistas pactaron hace un año a cambio de la investidura de Salvador Illa, Catalunya tendría que haberse ido de vacaciones con un nuevo sistema de financiación -al menos, diseñado sobre el papel- y con una hacienda catalana más empoderada para recaudar impuestos. No ha sido así. Este jueves, el partido de Oriol Junqueras ha responsabilizado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del bloqueo en las conversaciones sobre esta cuestión. "Con su actitud, pone fecha de caducidad a la legislatura. Es ella misma quien pone en evidencia que no confía en el futuro de la legislatura al no cumplir los pactos con ERC", ha dicho el portavoz de ERC, Isaac Albert, en una entrevista con la Agencia Efe.

No es la primera que los republicanos cargan contra la también vicepresidenta primera del Gobierno, pero las palabras de Albert sí demuestra que el periodo estival no ha servido para limar asperezas. La crítica de fondo que formula ERC es que, como Montero tiene que ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas del año que viene, no tiene incentivos para pactar una financiación con Catalunya que, eventualmente, la desgastaría a ojos de los electores de Andalucía. Así, Albert ha considerado que Montero "hace más de candidata" del PSOE en Andalucía que de ministra y "esto dificulta muchísimo" los avances de financiación.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en la entrevista con la Agencia Efe. / Marta Pérez / EFE

¿Hasta qué punto ERC da por imposible un acuerdo? Los republicanos siguen haciendo equilibrios entre lanzar advertencias al PSOE y, a la vez, seguir confiando en que un pacto es posible. Así, por un lado, Albert ha advertido a Pedro Sánchez que "en estos momentos, la legislatura en Madrid pende de un hilo, o de medio hilo". Sin embargo, por otro lado, ha asegurado que esto no es ninguna "amenaza" y que si Sánchez "cumple con Catalunya -con la financiación, en definitiva- tendrá presupuestos y tendrá legislatura".

El desatascador

Más allá de lanzar avisos al Gobierno, Albert también ha planteado cuál podría ser el elemento que desatasque la situación de bloqueo actual. El portavoz republicano ha pedido al PSOE que asuma como propia la ley que ERC quiere llevar al Congreso para permitir que la Agència Tributària de Catalunya recaude y gestione todos los impuestos. "El próximo paso es que el Gobierno y el PSOE asuman en sede parlamentaria estas modificaciones legislativas que permitan delegar la recaudación de los impuestos -comenzando por el IRPF- a la Agencia Tributaria", ha enfatizado.

Por ahora, los republicanos no han hecho público el contenido de la proposición de ley. Sí que han explicado que con este texto buscarán cambiar de una tacada las tres principales normas que afectan a la financiación de Catalunya. Son la LOFCA; la ley de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y la ley de cesión de tributos a Catalunya. Las dos primeras afectan también al conjunto de autonomías, lo que complica la búsqueda de apoyos en el Congreso. Por ahora no hay una mayoría clara para sacar adelante una iniciativa así. Y no solo porque el PP y Vox lo rechacen de plano, sino porque tampoco partidos como Junts, Podemos, el BNG y Compromís han asegurado sus votos.

Si Sánchez cumple con Catalunya de una forma clara, PP y Vox no gobernarán el Estado español en los próximos meses Isaac Albert — Portavoz de ERC

Sea como sea, y pese a todas las dificultades, el mensaje que sigue transmitiendo ERC es que la legislatura aún tiene sentido. Eso sí, en septiembre, tendría que moverse algo que permitiera a los republicanos albergar la esperanza de que Catalunya podrá tener una nueva financiación. "Si Sánchez cumple con Catalunya de una forma clara, PP y Vox no gobernarán el Estado español en los próximos meses. La legislatura tiene vida y habrá posibilidades de tener presupuestos. Si no cumple con Catalunya, no tendrá presupuestos y la legislatura se le complicará aún más", ha dicho Albert.

Presión interna

A la vuelta de las vacaciones, ERC también tendrá que convivir con un elemento interno que habrá que ver si le obliga a intensificar su presión al PSOE. Desde hace unas semanas, como explicó el fin de semana EL PERIÓDICO, las corrientes críticas del partido están protestando por el incumplimiento del PSC del pacto de investidura que tiene con ERC y cuyo principal elemento es la nueva financiación. Una de estas corrientes, el Col·lectiu Primer d'Octubre, incluso ha pedido ya un referéndum interno para que los militantes rompan el pacto con los socialistas.

No está claro qué peso tienen ahora mismo estas corrientes para desgastar internamente a la dirección de Junqueras, pero si ERC lograra cerrar un pacto de financiación con el PSOE, desactivaría en gran medida el ruido interno que hay ahora mismo en protesta porque no se está cumpliendo el pacto de investidura que asumieron los socialistas.