Los Comuns piden la comparecencia del conseller de Empresa por la muerte de trabajadores durante la ola de calor

Los Comuns han pedido la comparecencia del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, para que informe de las medidas adoptadas por el Govern ante la muerte de trabajadores durante la última ola de calor y sobre la siniestralidad laboral en Catalunya. La solicitud, presentada por el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, a la comisión de empresa y trabajo del Parlament, llega apenas dos días después de que un temporero falleciera en una finca de Alcarràs (Segrià) en pleno pico de temperaturas extremas. A principios de julio una trabajadora de la limpieza de las calles de Barcelona murió durante su jornada por un golpe en la cabeza al desplomarse cuando el termómetro superaba los 36 grados.

El caso está bajo investigación policial y a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá determinar si la muerte está relacionada directamente con el calor y si se trata de un accidente laboral. De momento la ETT que lo contrató ha emitido un comunicado en el que considera que se trató de un "accidente laboral" que ocurrió "a consecuencia de un golpe de calor".

El partido insiste en la necesidad de aumentar los controles y las medidas para hacer frente a las altas temperaturas. De hecho, antes de verano, los Comuns enviaron una carta al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, donde el grupo de Jéssica Albiach subrayaba el riesgo para la salud que suponen las extremas las de calor, por lo que ponían por escrito la demanda de que los consellers más directamente implicados en la materia comparecieran de forma urgente y a petición propia para abordar las políticas climáticas necesarias en todo ámbito. "No son suficientes los llamamientos a la prudencia y a tomar medidas de protección individual", advirtieron entonces. La petición de comparecencía nunca se llegó a tramitar.