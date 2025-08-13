El Gobierno se compromete a detener la "discriminación" del PP y Vox a los musulmanes en Jumilla

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado este miércoles que el Gobierno no piensa “permitir” que haya “discriminaciones” a la libertad religiosa como la aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Jumilla, donde el PP y Vox se aliaron para sacar adelante una muy controvertida moción: si se aplica, implicaría la prohibición de que las fiestas musulmanas, como la del fin del Ramadán o la del cordero, se celebren como hasta ahora en los polideportivos de la localidad murciana.

Desde que trascendió la intención de vetar estas convocatorias, el Gobierno ha puesto pie en pared, poniendo el foco en cómo el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha dejado “arrastrar” por las tesis xenófobas de la ultraderecha que representa la formación de Santiago Abascal.

El requerimiento

La semana pasada, el Ejecutivo envió un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por los conservadores con el apoyo de Vox, para que anulase la moción. El escrito aseguraba que la polémica iniciativa iba en contra de la Constitución y anunciaba que, si el PP no la dejaba sin efecto, pensaba acudir a los tribunales.

“Claramente hay una vulneración del derecho fundamental a la libertad de culto. Vamos a esperar a la respuesta del ayuntamiento. Y a la vista de ese requerimiento, el Gobierno adoptará las medidas legales y judiciales necesarias. El Gobierno no va a permitir ninguna discriminación de nadie, ninguna vulneración de la Constitución”, ha señalado este miércoles Bolaños, de visita junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, a las obras de la línea de Alta Velocidad en Almería.

“No es noticia que Vox intente fracturar la sociedad, en este caso por motivos religiosos. Pero sí es muy lamentable. También es muy lamentable que el PP sea cooperador necesario en ese comportamiento excluyente y discriminatorio. Desearíamos que el PP fuese una derecha europea. Pero episodios como el de Jumilla nos hacen pensar que no lo es”, ha concluido el titular de Justicia.