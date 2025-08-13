Fuego
España pide a Europa dos aviones cisterna de gran capacidad para luchar contra los incendios
Marlaska confirma que los aviones "más importantes" para la extinción de fuegos van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan
EP
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa.
En declaraciones a 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha defendido que España cuanta con "suficientes operativos puestos a disposición del conjunto de las direcciones técnicas" de las comunidades "para combatir los incendios pertenecientes", si bien ha indicado que se ha solicitado el refuerzo a Europa ante el desarrollo de los acontecimientos.
Marlaska ha explicado que el módulo con dos aviones, los "más importantes" para la extinción de fuegos, van a ser puestos a disposición del Estado y serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan.
El ministro ha dejado claro que este refuerzo no es necesario a día de hoy, pero que lo solicitan ante la previsión meteorológica para las próximas horas y días. "Queremos tener esos aviones a la mayor brevedad en nuestro territorio nacional para poder ser utilizados, en caso de que sean precisos", ha señalado.
