Choque entre Vox y la Iglesia en Catalunya por el caso Jumilla y la inmigración

La polémica por el veto del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) a la celebración de dos fiestas musulmanas en esa localidad ha tenido eco en Catalunya en forma de choque entre Vox y la Iglesia en este territorio. Las dos partes discrepan ampliamente sobre cómo hay que afrontar las relaciones con la comunidad musulmana y cómo tratar el fenómeno de la inmigración. En las últimas horas se han dedicado varios reproches cruzados.

Todo empezó el martes cuando el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, concedió una entrevista en Catalunya Ràdio. Allá expresó su rechazo a cómo Vox está afrontando cuestiones como la de Jumilla. Su posición es que el partido de Abascal no está respetando el derecho a la libertad religiosa de la comunidad musulmana que, recordó, está recogida en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Concilio Vaticano II, donde la iglesia católica apostó por el diálogo entre religiones.

Planellas, en un momento de la entrevista, lanzó esta advertencia: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano". Además, explicó que no lo había gustado que en el pasado mes de junio el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, se dejara fotografiar en un acto con Abascal en lo que se interpretó como un gesto de proximidad. Reveló que así se lo trasladó personalmente al propio Argüello en una charla donde le pidió ser mucho más "prudente" en estos asuntos. Le pidió que tuviera presente que "no actúa en nombre propio, sino en nombre de todos los obispos". Para entender la relevancia de las palabras de Planellas hay que recordar que es también presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que representa a los principales arzobispos y obispos en Catalunya.

Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano Joan Planellas — Arzobispo de Tarragona

No es cristiano no amar y defender lo propio Joan Garriga — Portavoz de Vox en el Parlament

Las palabras del prelado han generado rechazo en Vox. Son varios diputados del grupo en el Parlament que así lo expresaron a través de las redes sociales. Por ejemplo el portavoz Joan Garriga, que le dijo que igual que "no es cristiano ni correcto odiar al extranjero", tampoco "es cristiano ni correcto no amar y defender lo propio". "Ni es de buen pastor no guiar, alimentar, proteger o estar dispuesto a dar su vida por tus ovejas", expresó.

Los responsables de Vox no se quedaron aquí se pusieron a remover la hemeroteca. Así, el propio líder del partido, Santiago Abascal, trasladó a las redes una noticia de 2013 referente a una polémica que tuvo Planellas cuando administrativa la parroquia de Jafre en Girona. Una vecina protestó porque en el campanario de la iglesia durante un tiempo ondeó una bandera independentista. Esto le valió a Planellas la etiqueta de ser próximo a las tesis catalanistas.

Diferencias sobre la inmigración

Pero, más allá de los reproches cruzados, la polémica también ha servido para poner de manifiesto la diferencia en cómo abordan el fenómeno migratorio las dos partes. Vox lo hace desde el punto de vista de la seguridad y de una supuesta "islamización" imperante en Catalunya. Esto le lleva a solicitar de forma recurrente las deportaciones de inmigrantes. Por ejemplo, en un pleno del Parlament del pasado mes de julio, el partido de Ignacio Garriga buscó que la Cámara denunciara que el "avance del islamismo" suponía "un ataque a nuestra identidad" y pidó el endurecimiento de las sanciones contra "las prácticas islámicas que atentan contra los derechos fundamentales". La iniciativa fue rechazada.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en una imagen de archivo. / ACN

En cambio, este martes, el arzobispo Planellas hizo un efoque completamente distinto. Sostuvo que emigrar "es un derecho" y recordó que muchos de los migrantes llegaban no por gusto, sino buscando una vida mejor. "El gran problema que tenemos a nivel mundial es que la mayoría de migrantes son migrantes forzados. Por lo tanto, el problema no son las personas que llegan, sino las situaciones y las causas que obligan las personas a irse de su tierra", ha reflexionado. "Todos somos fruto de la emigración. La propia Catalunya se forjó así", añadió.

El choque entre Vox en Catalunya y Planellas reproduce a escala catalana el que ya mantuvieron la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el propio Abascal a principios de semana. Consultadas por EL PERIÓDICO, fuentes de la CEE no quieren ahondar más en la polémica y se remiten al comunicado que originó el choque con la extrema derecha.