Un colectivo crítico de ERC reclama una consulta interna para romper el pacto con Illa

El sector crítico de ERC Col·lectiu Primer d'Octubre ha pedido este martes a la dirección del partido que convoque una consulta a la militancia para "dejar de dar apoyo a [Salvador] Illa". Consideran que "los incumplimientos" del PSC respecto al pacto de investidura que firmó con ERC son tan flagrantes que los afiliados de la formación republicana deben decidir si ponen fin a la relación con los socialistas.

Hace algo más de un año, la militancia de ERC decidió apoyar la investidura de Illa con un 53,5% de votos. Transcurrido este tiempo, el Col·lectiu considera que Illa no ha cumplido ni en "soberanía fiscal" -la nueva financiación sigue en el aire- ni tampoco a la hora de "afrontar la resolución del conflicto político" en Catalunya. Por todo, quieren un referéndum interno e incluso plantean la pregunta que debería formularse: '¿Estás de acuerdo con que ERC retire el apoyo parlamentario al Govern de Salvador Illa por el incumplimiento del pacto de investidura?'.

Este colectivo crítico, que lidera Xavier Martínez-Gil, ha puesto a disposición de los militantes un formulario para que los que lo deseen puedan adherirse a la iniciativa. Son plenamente conscientes que, ahora mismo, la dirección que lidera Oriol Junqueras no tienen ninguna intención de organizar una consulta así y se inclina por dar algo más de margen a los socialistas para que cumplan asuntos pendientes como la nueva financiación, el traspaso de Rodalies y la condonación de la deuda del FLA.

Como explicó EL PERIÓDICO este fin de semana, hace ya varios días que entre los colectivos críticos del partido existe un enfado por como la dirección está gestionado el pacto con los socialistas. A parte del Col·lectiu Primer d'Octubre, también Nova Esquerra Catalana y Foc Nou han transmitido su decepción por el incumplimiento del Govern de Illa con asuntos clave como la financiación. Lo noticioso de este martes es que el Col·lectiu es el primer sector que da el paso de pedir formalmente esta consulta interna para que los militantes se pronuncien.

Oriol Junqueras y su equipo en una imagen reciente. / MARC PUIG / ERC

¿Qué fuerza tienen los críticos para promover una consulta así? La respuesta no está clara. En los últimos meses, la dirección de Junqueras ha recuperado el control de la organización y ha logrado pacificarla en gran medida. En paralelo, las corrientes críticas han demostrado tener menor incidencia de la que tuvieron el año pasado durante la crisis interna que partió la organización. La clave estará en si estos sectores serán capaces de unir sus fuerzas, algo que hasta ahora no han hecho.

Una reforma reglamentaria

Precisamente, ERC se encuentra ahora mismo revisando su normativa interna para mejorar la participación de sus militantes en los debates internos del partido. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el próximo consejo nacional del mes de septiembre debe decidir si avala un reglamento que regulará el mecanismo para crear corrientes internas y para convocar votaciones.

En uno de sus artículos, se establece que los procesos participativos (asambleas, referéndums y consultas no vinculantes) se podrán activar por decisión de la ejecutiva, del consejo nacional o de los militantes. En el caso de esta tercera vía, deberán presentar un 10% de avales, es decir, unas 800 firmas de afiliados. Está en manos de los críticos, pues, decidir si activan esta posibilidad. Este martes el Col·lectiu Primer d'Octubre ha dado la primera señal de que está dispuesto a hacerlo. También ha anunciado que aspirará a ser reconocido formalmente como corriente interna cuando la nueva normativa lo permita.