El arzobispo de Tarragona advierte a Vox: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano"

Imagen de archivo del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

Imagen de archivo del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. / EL PERIÓDICO

Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
Los ataques de Vox a la comunidad musulmana en España ya recibieron una advertencia de la Conferencia Episcopal Española que recientemente censuró la actitud de la extrema derecha -y del PP- cuando maniobró en Jumilla para prohibir dos rezos musulmanes en las instalaciones deportivas de la localidad . Este martes ha sido una las autoridades eclesiásticas más relevantes de Catalunya quién también ha lanzado una aviso al partido de Santiago Abascal. "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha dicho el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

En una entrevista en el Matí de Catalunya Ràdio, el también presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha criticado que los posicionamientos de Vox sobre la inmigración y la comunidad musulmana son contrarios a la Constitución Española y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo que atañe, por ejemplo, a la libertad religiosa. También ha asegurado que contradicen el Concilio Vaticano II, que ya en su día apostó por el diálogo entre religiones. "Y si no, que estos señores [Vox] repasen el Concilio Vaticano II", ha concluido.

Planellas ha admitido que la iglesia católica es "plural" y que, en ocasiones, hay temas en los que no se mueve al unísono, pero ha asegurado que en cuanto a la inmigración y a las relaciones con la comunidad musulmana "no hay fisuras". Además, ha apuntado que el "tema de fondo" en toda la polémica de los últimas días no es solo como se aborda la relación con el islam, sino el rechazo que ciertos sectores en España profesan a la inmigración. Un rechazo que, a su juicio, es del todo censurable

"El gran problema que tenemos a nivel mundial es que la mayoría de migrantes son migrantes forzados. Por lo tanto, el problema no son las personas que llegan, sino las situaciones y las causas que obligan las personas a irse de su tierra", ha reflexionado. Su conclusión es que se deberían poner el acento en dos cuestiones: que emigrar "es un derecho", y que también debería ser un derecho "no tener que emigrar de forma forzosa". "Todos somos fruto de la emigración. La propia Catalunya se forjó así", ha dicho.

