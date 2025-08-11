ERC quiere que el Congreso decrete el "embargo total e inmediato" de armas a Israel

ERC ha registrado este lunes ante el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) que busca que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara condene "el genocidio y las violaciones sistemáticas" de Israel contra la población palestina y que declare "el embargo total e inmediato de armas" al gobierno de Benjamín Netanyahu mientras persista el genocidio en Gaza.

Para los republicanos es "intolerable" que se siga permitiendo el genocidio con "la complicidad de la comunidad internacional" -la Unión Europea, por ejemplo, mantiene el acuerdo de asociación con Israel-, por lo que proponen un embargo de armamento que también incluiría "cualquier transferencia directa o indirecta" de material bélico, licencia de exportación y la suspensión de cualquier contrato vigente.

Además, en la misma PNL, quieren que el Congreso inste a la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel y que condicione cualquier futura relación comercial o política al cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Finalmente, piden que España refuerce la coordinación con las ONG que están sobre el terreno para facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

No es un cheque a Hamás, es un cheque a la vida Jordi Salvador — Diputado de ERC en el Congreso

ERC presenta esta iniciativa después de que este lunes haya transcendido que Israel ha matado en Gaza a seis reporteros, entre ellos al periodista de Al Jazeera Anas Al Sharif, que había documentado minuciosamente las atrocidades de la guerra. El diputado de ERC, el también periodista Francesc-Marc Álvaro, ha reclamado en la red social 'X' que el Gobierno de Pedro Sánchez tome medidas "urgentes" ante el genocidio.

"No es un cheque a Hamás [la PNL presentada por ERC], es un cheque a la vida. Soluciones políticas al conflicto histórico", ha escrito en la misma red otro diputado republicano, Jordi Salvador. Una Proposición No de Ley como la que ha registrado ERC sirve para intentar marcar el rumbo del Gobierno, pero no es vinculante. Es decir, tienen un carácter declarativo pero no supone un mandato político de obligado cumplimiento.

Al margen de esta PNL, el Congreso tiene registrada una ley -con la firma de Sumar, ERC y Podemos- que busca este mismo embargo, pero en este caso, sí tendría fuerza legal para hacerse cumplir. Aunque pesan sobre la norma algunas incógnitas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió el compromiso de impulsar su tramitación a la vuelta del verano.

La derivada catalana

Las relaciones comerciales con Israel en materia militar y de seguridad no solo afectan al Estado. La semana pasada se supo que en los últimos cinco años la conselleria de Interior de la Generalitat ha firmado cinco contratos menores con la empresa israelita Guardian Homeland Security S.A. dedicada al armamento y a la seguridad. Según avanzó Rac 1 y figura en la documentación que el Govern remitió al Parlament, son contratos sobre formación policial y equipos de entrenamiento y protección. El último contrato se firmó en febrero de 2024, cuando el conflicto en Gaza ya estaba en marcha y el consejero era el republicano Joan Ignasi Elena. El periodo en el que se firmaron estos contratos también incluye una parte del mandato del predecesor de Elena, Miquel Sàmper, que actualmente está en el Govern al frente del departamento de Empresa y Trabajo.