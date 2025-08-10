Torre de Capdella inaugura una plaza dedicada a la luchadora antifascista Conxita Grangé

El 'conseller' de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, inauguró el sábado en Torre de Capdella (Lleida) una plaza y una exposición dedicadas a Conxita Grangé, que fue la última superviviente catalana de los campos nazis hasta su fallecimiento en 2019.

Según ha informado este domingo el departamento, el 'conseller' inauguró, acompañado del alcalde del municipio, Josep Dalmau, la plaza Conxita Grangé Beleta, un nuevo espacio público que conmemora la figura de la luchadora antifascista como lugar de memoria, dignidad y reconocimiento.

También fue inaugurada la exposición "Conxita Grangé: compromiso y resistencia", producida por el Memorial Democràtic y comisariada por el responsable del Área de Contenidos, Educación y Proyectos de la institución, Josep Calvet.

La muestra recorre la vida y la lucha de Grangé, con énfasis en la resistencia antifascista, la deportación al campo de concentración de Ravensbrück y el compromiso con los valores democráticos.

Nacida en Espui, núcleo perteneciente a Torre de Capdella, en 1925, se trasladó con sus tíos y su prima a Toulouse (Francia), aunque su familia regresó para luchar por la República en la Guerra Civil.

Acabada la guerra, la familia volvió a Francia y luchó contra los nazis, motivo por el que Conxita acabó detenida, entregada a la Gestapo y deportada a Alemania, donde fue internada en Ravensbrück.

Después de la muerte de la luchadora antifascista Neus Català, Grangé se convirtió en la última superviviente catalana de los campos de exterminio nazis hasta su muerte en agosto de 2019, a los 94 años.