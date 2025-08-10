Los críticos de ERC piden a Junqueras que rompa con Illa por los incumplimientos en financiación

El incumplimiento del calendario previsto para la nueva financiación en Catalunya no solo ha tensado la relación de ERC con el PSC y el PSOE, sino que también está generando ruido dentro del partido de Oriol Junqueras. Los sectores críticos de Esquerra, que se formaron durante la crisis interna del año pasado, están levantando la voz y empiezan a moverse para que la formación republicana rompa el pacto de investidura que mantiene con el PSC y que da una cierta estabilidad al president Salvador Illa en el Parlament.

Los dos núcleos críticos de ERC que han expresado más claramente sus intenciones son Foc Nou y el Col·lectiu 1 d'Octubre. Su propuesta es clara: si fue la militancia a través de una consulta la que decidió avalar la investidura de Illa, ahora que el acuerdo no se está cumpliendo al pie de la letra, la misma militancia debe pronunciarse de nuevo sobre si rompe ese pacto. "La propuesta de nueva financiación es una burla y la dirección lo sabe", explica una fuente de Foc de Nou. Desde el Col·lectiu 1 d'Octubre consideran que ya se ve que la financiación y, en consecuencia, la legislatura, "no van a ninguna parte". "Lo correcto sería volver a preguntar a la militancia si mantenemos el pacto [de investidura]", expone otra voz.

Pero también apunta en la misma dirección Nova Esquerra Nacional, el sector crítico que en diciembre le disputó en duelo el liderazgo de la organización a Junqueras. Su líder, Xavier Godàs, cargó recientemente contra "la impotencia política" de la dirección de ERC y consideró que, si se desdibujan los acuerdos de investidura, el partido no debe "facilitar la gobernabilidad a Illa". Fuentes de este sector defienden que, si no se cumple con el pacto, hay que volver a dar "el poder de decisión a la militancia". "No entenderíamos que se hiciera otra cosa", resumen.

Este sector, además, cuenta aún con voces que tienen peso entre los militantes. Por ejemplo la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell que, cuando el Govern de Illa dio a conocer el documento pactado con el Gobierno sobre la nueva financiación, dijo que era "una tomadura de pelo".

Oriol Junqueras, Xavier Godàs y Helena Solà cuando luchaban por el liderazgo de ERC. / Marc Puig / ERC

La duda ahora es si el disgusto de los críticos cristalizará en el grueso de la militancia de ERC, que suma algo más de 8.000 afiliados. En los últimos meses, la dirección de Junqueras ha recuperado el control de la organización y ha logrado pacificarla en gran medida. Fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO evitan polemizar con esta parte del partido y recuerdan que hay unos "cauces", como el consejo nacional, para trasladar lo que se estime oportuno. Además, esgrimen que el pacto ERC-PSC no lo firmó la actual dirección, sino una ejecutiva liderada por Marta Rovira, y ahora de lo que se trata es de "intentar que se cumpla". También insisten en que no hay ningún "acuerdo de gobernabilidad" con Illa por lo que, si no cumple, ERC no le sostendrá en el Parlament.

La negociación sobre la nueva financiación ha acumulado varias decepciones para ERC en las últimas semanas. Primero, el Gobierno de Pedro Sánchez no garantiza que el nuevo sistema garantice un reparto de recursos entre comunidades que respete el principio de ordinalidad. Después, la Generalitat aplazó hasta 2028 -la fecha prevista era el próximo año- la posibilidad de que Catalunya gestione el IRPF. Finalmente, no existen por ahora los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar los cambios legislativos que toda la operación requiere. El propio Junqueras se ha mostrado muy crítico sobre cómo el Ejecutivo central está llevando este asunto y amenaza con no negociar ni los presupuestos estatales ni los catalanes, pero aún no ha dado un portazo definitivo.

Un apoyo menguante

Pese a que es complicado saber con precisión cuál es el sentir generalizado en la militancia de ERC sobre los incumplimientos en financiación, sí que hay datos que dejan entrever que los afiliados están retirando poco a poco el crédito que daban a los pactos con los socialistas. Solo hay seguir la secuencia desde que ERC inició su ciclo pactista. En 2019, un 94,6% de la militancia avaló que la dirección negociara con el PSOE la investidura de Sánchez. En noviembre de 2023, aun un 89% apoyó volver a investir al candidato socialista. En cambio, los primeros síntomas de hartazgo aparecieron hace justo un año, cuando el apoyo a investir a Illa como presidente se quedó en el 53,5%.

ERC prepara actualmente una reforma interna para mejorar sus mecanismos de participación

Precisamente, el partido de Junqueras se encuentra ahora mismo revisando su normativa interna sobre la participación de sus militantes. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el próximo consejo nacional del mes de septiembre debe decidir si avala un reglamento que regulará cuestiones como el mecanismo para crear corrientes internas o para convocar votaciones. En uno de sus artículos, se establece que los procesos participativos (asambleas, referéndums y consultas no vinculantes) se podrán activar por decisión de la ejecutiva, del consejo nacional o de los militantes. En el caso de esta tercera vía, deberán presentar un 10% de avales, es decir, unas 800 firmas. Está en manos de los críticos decidir si activan esta posibilidad. La repuesta, la darán al volver de las vacaciones.