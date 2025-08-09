Asalto
Sirera denuncia el robo de objetos en la guantera de su moto en el barrio de Sant Antoni
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona se había desplazado a Sant Antoni para "hablar con vecinos y comerciantes sobre la inseguridad en el barrio"
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado este sábado el robo de objetos personales en la guantera de su moto, en una visita al barrio de Sant Antoni de la capital catalana.
Así lo ha explicado en un video que ha difundido a través de las redes sociales, en el que muestra cómo le han forzado la guantera de su motocicleta para llevarse varios objetos guardados en su interior.
Sirera se había desplazado este sábado por la mañana a Sant Antoni para "hablar con vecinos y comerciantes sobre la inseguridad en el barrio", pero al volver se ha percatado de que su moto había sido asaltada.
"Cuando llego a mi moto, tenía la guantera forzada. Me faltaban varias cosas. Y suerte que había una nota de la Floristería Bausà, de la calle Viladomat, que me han dicho que tenían el mando del parking y el libro de instrucciones de la moto", ha relatado.
En cambio, según su testimonio, le han sustraído unas gafas y el cable para cargar su teléfono móvil.
Sirera ha emplazado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a que "se tome en serio el tema de la delincuencia" en la ciudad y "saque a la calle a los 80 agentes de la Guardia Urbana que en estos momentos están vigilando edificios municipales y que los sustituya por agentes de seguridad privada".
En su opinión, es necesario tener "toda la policía posible en la calle, garantizando la seguridad de los barceloneses y de quienes nos visitan".
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital tras su intento de suicidio
- Marta Pascal, exlíder del PDECat: 'Me tomaron tanto el pelo que ahora lo llevo corto
- La casa del Eurofighter: España proyecta poder aéreo militar con los cazas de una base en La Mancha
- Quién es José María Ángel, el comisionado de la dana que dimitió por la polémica de su currículum
- Los planes de Sánchez para septiembre: nuevas medidas sociales y una posible crisis de Gobierno
- Montserrat Tura: 'No disfruto de la tranquilidad, echo de menos intervenir en la solución de problemas