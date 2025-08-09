Sirera denuncia el robo de objetos en la guantera de su moto en el barrio de Sant Antoni

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado este sábado el robo de objetos personales en la guantera de su moto, en una visita al barrio de Sant Antoni de la capital catalana.

Así lo ha explicado en un video que ha difundido a través de las redes sociales, en el que muestra cómo le han forzado la guantera de su motocicleta para llevarse varios objetos guardados en su interior.

Sirera se había desplazado este sábado por la mañana a Sant Antoni para "hablar con vecinos y comerciantes sobre la inseguridad en el barrio", pero al volver se ha percatado de que su moto había sido asaltada.

"Cuando llego a mi moto, tenía la guantera forzada. Me faltaban varias cosas. Y suerte que había una nota de la Floristería Bausà, de la calle Viladomat, que me han dicho que tenían el mando del parking y el libro de instrucciones de la moto", ha relatado.

En cambio, según su testimonio, le han sustraído unas gafas y el cable para cargar su teléfono móvil.

Sirera ha emplazado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a que "se tome en serio el tema de la delincuencia" en la ciudad y "saque a la calle a los 80 agentes de la Guardia Urbana que en estos momentos están vigilando edificios municipales y que los sustituya por agentes de seguridad privada".

En su opinión, es necesario tener "toda la policía posible en la calle, garantizando la seguridad de los barceloneses y de quienes nos visitan".