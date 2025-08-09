José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia: "Si la izquierda sale en tromba a criticar algo, el PP empieza a flojear rápido"

José Ángel Antelo, el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, sale en defensa de la enmienda que limita el uso de espacios públicos deportivos en Jumilla e impide que las celebraciones musulmanas se desarrollen en el polideportivo municipal, como ocurría hasta ahora. Según Antelo, se trata de defender "nuestra cultura" y la polémica está "programada por la izquierda". Además, ante las críticas, "el PP rápido empieza a flojear". El líder de Vox también cuestiona la postura de la Conferencia Episcopal, que está "más preocupada en no molestar al PSOE o al PP". En la misma línea que el dirigente a nivel nacional, Santiago Abascal, Antelo también defiende que se vete el velo en espacios públicos, pues "no queremos que ninguna mujer sea agredida en su libertad", ha señalado.

Con lo ocurrido en Jumilla, además unos días antes de la Fiesta de la Vendimia, ¿cree que puede ocurrir algo similar a lo que pasó con Torre Pacheco?

No, yo deseo que no. Además, no tiene nada que ver. En Torre Pacheco hubo una agresión a una persona mayor con un juego macabro que partía de una inmigración ilegal descontrolada. Y los vecinos de Torre Pacheco están muy cansados, quieren la normalidad de poder salir a sus calles sin preocuparse.

Entonces, ¿cree que está justificado que haya saltado la polémica a nivel nacional?

La polémica entiendo que la ha programado la izquierda, porque la iniciativa fue aprobada hace ya 11 días y hemos sido muy claros en este tema. Nosotros tenemos nuestra cultura y todo aquel que venga tiene que adaptarse a nuestra forma de vivir, respetar nuestras leyes y no imponer su forma de pensar. Y, si hay alguien que no lo entiende, le vamos a deportar.

Están llegando también muchas acusaciones de delito de odio que no sé si usted ve justificadas.

No sé qué delito de odio es proteger tu cultura y decir que el que entra de manera ilegal en España se va y que el que entra de manera legal, pero se dedica a cometer delitos, también se va. Esto lo opinan más del 70% de los españoles y, si tuviésemos la oportunidad de votar en un referéndum, no tengo ninguna duda de que el posicionamiento de Vox, que por desgracia solo Vox defiende, saldría adelante.

Y a raíz de esto, también le acusaron de delito de odio por lo ocurrido en Torre Pacheco. ¿En qué ha quedado al final?

Yo nunca he recibido ninguna notificación hasta la fecha. Y decir la verdad nunca será un delito. Yo creo que no hay mayor delito de odio en la Región de Murcia que pertenecer al Partido Socialista, que quiere parar el trasvase para el año 2027, sabiendo que eso va a ser una catástrofe económica para la Región, especialmente para el Campo de Cartagena.

También ha salido mucha gente a decir que los inmigrantes son muy necesarios para la economía, sobre todo, en sitios como Jumilla ¿Está de acuerdo?

Pero los inmigrantes legales, ¿no? Ese es el juego mentiroso que hace la izquierda: decir que Vox está en contra de los inmigrantes. No, eso es falso. Estamos en contra de la inmigración ilegal y de aquellos que entran de manera legal, pero que se dedican a delinquir. Evidentemente, los que vienen de manera legal a contribuir son bienvenidos.

Y, ¿qué opina de que los obispos se hayan posicionado de parte de la comunidad islámica?

Aquí hay una gran mentira de fondo. Se está hablando de libertad religiosa, pero una cosa es la religión y otra es el islamismo. Y nos preocupa que la Conferencia Episcopal no se pronuncie sobre esos temas o que esté más preocupada en no molestar al PSOE o al PP. Somos un partido laico, cada persona puede creer en lo que le dé la gana, lo importante es respetar nuestra cultura. Y la Iglesia Católica es cada uno de sus fieles. Puedes estar de acuerdo en lo que diga un dirigente o no.

Abascal se ha pronunciado en sus redes sociales y ha dicho que "del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promuevan el islamismo, pedimos también que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas". ¿Vox en la Región de Murcia está de acuerdo?

Por supuesto. Pero, además, en los espacios públicos, es por un tema de seguridad, pues las personas deben ir con la cara destapada. Nosotros no queremos que ninguna mujer sea agredida en su libertad porque en su casa la obligan a llevar una prenda o no. Nosotros al final lo que estamos defendiendo es la libertad.

Y, ¿se intentarán extender estas propuestas relativas a los espacios públicos a otras localidades?

En la medida de lo posible en cada municipio, intentamos siempre dar la batalla cultural. Lo hemos hecho en los presupuestos nacionales, revocando órdenes de compra de viviendas para la inmigración ilegal. La idea es extender las medidas poco a poco, pero tendremos que ver las circunstancias de cada municipio. Y luego hay leyes nacionales que nosotros no podemos cambiar hasta que estemos en el Gobierno.

¿Y cómo ve la actitud del Partido Popular tras lo ocurrido en Jumilla?

El PP siempre tiene dudas y miedo. Nunca sabe qué hacer y, por desgracia, siempre ha estado sometido a lo que diga la izquierda, que si sale en tromba a criticar algo, ellos rápido empiezan a flojear. Está claro que las cosas pasan porque está Vox.

Respecto al reparto de menores migrantes desde Canarias a la Península, que se inicia el lunes, ¿cuál es la postura de Vox?

Hemos hablado con el PP para denunciar a los tribunales españoles de justicia europea, porque su decisión es un atropello competencial y totalmente arbitrario. Queremos que la inmigración ilegal sea devuelta a su país de origen y, respecto a aquellos que sean menores, lo más humano y razonable es devolverlos con sus padres.