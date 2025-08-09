Dalmau pide "responsabilidad" a ERC y Junts porque un gobierno de PP y Vox "pondría en peligro acuerdos" como la financiación

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha advertido este sábado de que un gobierno del PP y Vox en el Estado "no solo pondría en peligro la financiación singular y otros acuerdos" sino que "pondría en riesgo todo el modelo de avance social" en Catalunya y en el resto de España. En una entrevista con la ACN, Dalmau ha elogiado que el Govern tenga "alguien con quien avanzar al otro lado" –en referencia a Sánchez en la Moncloa– y ha exigido a los grupos de Junts y ERC en el Congreso un "ejercicio de responsabilidad". "¿Alguien cree que un gobierno del PP con Vox estaría defendiendo la oficialidad del catalán en Europa?", se ha preguntado.

Sobre la financiación singular, Dalmau ha insistido en que la ordinalidad "es una condición" del ejecutivo catalán y ha pedido "un voto de confianza" para que se haga realidad. Dalmau ha avisado de que, para materializar los acuerdos de investidura, hace falta "un aliado" en Madrid y que por eso espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe al frente de la Moncloa. "Ahora tenemos una agenda compartida y una alianza estratégica que nos permite avanzar con estos acuerdos. En el futuro, no lo sé", ha señalado.

De hecho, el conseller ha admitido que la única alternativa a Sánchez sería "la agenda de retroceso" del PP y Vox, y ha advertido de que esta "pondría en peligro" los acuerdos alcanzados en Catalunya y el resto de España. "Todo lo que oigo del PP y Vox plantea una agenda de involución para nuestro país que nos lleva a una etapa que nosotros, afortunadamente, estamos intentando superar", ha indicado.

Para evitar esto, Dalmau ha pedido un "ejercicio de responsabilidad" a los partidos catalanes con representación en el Congreso –Junts y ERC– y también al resto de fuerzas del Parlament. "Hemos demostrado que el país va más lejos si avanza por la vía de la colaboración y no por la de la confrontación. Somos capaces de sacar más réditos", ha remarcado.

Lo que no podemos hacer es condenar a nuestro país a una situación de colapso Albert Dalmau — Conseller de Presidencia

El conseller ha añadido que la gente no puede "perder la confianza en las instituciones", ya que después lo que hacen es "lanzarse a los brazos del populismo y la extrema derecha". "Lo que no podemos hacer es condenar a nuestro país a una situación de colapso, y para hacerlo avanzar necesitamos estas reformas", ha apuntado Dalmau.

Financiación singular

Preguntado por las discrepancias en la interpretación del principio de ordinalidad entre Estado y Generalitat en el acuerdo por la financiación singular, Dalmau ha insistido en que la ordinalidad "es una condición" para el ejecutivo catalán. "Es una cuestión de justicia social y de equidad territorial y avanzaremos en la ordinalidad", ha afirmado.

El texto del acuerdo entre el Estado y la Generalitat del 14 de julio no obliga al gobierno español a respetar el principio de ordinalidad y solo lo menciona para dejar constancia de que Catalunya cree que la solidaridad con otros territorios no puede desvirtuarlo. El conseller ha admitido que "queda trabajo por hacer", pero ha pedido "un voto de confianza" en el Govern. "El acuerdo de la Bilateral recoge la ordinalidad. Vienen meses aún de negociaciones, pero pido confianza porque hemos dado pasos muy significativos durante el año en esta materia", ha recordado el conseller, que se ha comprometido a llevar "el barco" de la financiación "a buen puerto".

El titular de Presidencia ha agregado que desde el Govern se están haciendo contactos a todos los niveles y que el clima de las negociaciones por la financiación "es positivo". También ha asegurado que la vicepresidenta del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "tiene una buena actitud" respecto a las peticiones del ejecutivo catalán. "Yo confío en que a la vuelta de las vacaciones podamos dar pasos importantes o definitivos para consolidar la arquitectura de la financiación", ha sentenciado Dalmau.