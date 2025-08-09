Los Comuns instan a la UE a impulsar una misión de protección humanitaria de la ONU en Gaza

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha instado a la Unión Europea a promover una misión internacional de protección humanitaria en Gaza bajo la bandera de la ONU. Asens ha enviado una carta a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, para pedir la convocatoria urgente del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE para activar el artículo 99 de la Carta de la ONU, según un comunicado del partido.

El objetivo de esta convocatoria, expone la carta, sería impulsar la creación de una misión internacional de protección humanitaria bajo la bandera de la ONU que garantice la entrada de ayuda médica y alimentaria en Gaza y, en caso de bloqueo, activar el mecanismo 'Uniting for Peace'. En su opinión, son medidas no solo jurídicamente viables, sino "diplomáticamente necesarias y éticamente urgentes".

Según Asens, "la situación en Gaza cumple con todos los requisitos del principio de Responsabilidad de Proteger", que es "una obligación legal ante el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica o los crímenes de lesa humanidad". "Si de veras aspiramos a defender un orden internacional basado en normas, hemos de ser coherentes: Gaza no puede continuar siendo la excepción que condena el derecho a la irrelevancia", ha añadido.

Nuevos ataques durante el reparto de ayuda

La carta de Asens se anuncia en plena escalada del conflicto con los planes del gobierno de Israel de controlar la Ciudad de Gaza para una ocupación total de este territorio. Además, se siguen sucediendo las víctimas palestinas. Al menos ocho palestinos han muerto este sábado en la Franja de Gaza por fuego israelí mientras trataban de recibir comida y ayuda humanitaria, han explicado a EFE fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cadáveres. Según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja, seis personas, incluido un menor de edad, murieron por disparos de los soldados israelíes cerca del punto de distribución de comida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) en la zona de Wadi Gaza (centro).

Otras dos personas, una de ellas una mujer, murieron por fuego israelí cerca de un centro de reparto de ayuda al norte de Rafah, en el sur del enclave, dijo el centro médico Naser, ubicado en la sureña ciudad de Jan Yunis. Más de 1.700 personas han muerto en Gaza desde el 27 de mayo mientras trataban de recibir ayuda humanitaria.