Rostec, la 'aspiradora industrial' rusa en manos de burócratas del KGB e implicada en el blanqueo de la Costa Brava

Se conocieron en los años 80, cuando ambos habían sido destinados en Dresde, en la antigua Alemania Oriental, como agentes del KGB, compartiendo el mismo edificio de apartamentos. Serguéi Chémezov tenía rango de general, mientras que Vladímir Putin era únicamente teniente coronel. “Vivíamos en la misma casa, nos comunicábamos de manera cercana. En un largo viaje al extranjero, uno siempre se entiende con los compatriotas”, explicó en una entrevista. Hoy, el compañero de armas del actual presidente de Rusia se ha convertido en el industrial más influyente del país, en calidad de presidente de Rostec, un gigantesco conglomerado que agrupa a siete centenares de compañías, 14 hóldings empresariales, emplea a casi medio millón de trabajadores y fabrica el grueso de las armas empleadas en la guerra de Ucrania. Apodado en ruso ''Rospylesos' (algo así como 'aspiradora de Rusia') el grupo controla todas empresas que constituyen el corazón industrial de Rusia, convirtiéndose en "una de las palancas" que permiten al Kremlin ejercer "su dominio" sobre la vida económica del país, hasta un punto ignoto en cualquier país occidental, valora la web 'Putin's list'.

El lujo es el compañero inseparable de los directivos de este gigantesco conglomerado industrial. De acuerdo con una reciente investigación elaborada por Radio Free Europe, Chémezov y dos colegas -Nikolái Kolesov, director general de Helicópteros de Rusia y Aleksándr Mijeev, su homólogo en Rosoboronexport, la agencia intermediaria en las exportaciones e importaciones del sector militar- poseen villas valoradas en decenas de millones de dólares en el complejo Al Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera en el golfo Pérsico frente a Dubái. Entre las extravagancias de dichas propiedades, que cuentan con acceso directo a la playa, se encuentran bañeras de cuarzo rosa o verde valoradas en un millón de dólares. El lugar recibe la visita del CEO de Rostec al menos una vez al año, según se desprende de filtraciones del servicio de fronteras emiratí.

Fraude, corrupción y evasión

Rostec también es sinónimo de corrupción, fraude y evasión de capitales. Según investigaciones llevadas a cabo por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), los familiares de Chémezov llegaron a acumular propiedades por valor de 400 millones de dólares, incluyendo 'Valerie', un yate de 85 metros de eslora a nombre de su hijastra Anastasya Ignatova a través de una compañía basada en las Islas Vírgenes denominada Delima Services Limited. Su madre, Ekaterina Ignatova, segunda esposa de Chémezov, poseía el 5,1% de la compañía de gas Itera, vendiéndolo posteriormente por 130 millones de dólares a Rosneft, el principal productor de petróleo de Rusia, convirtiéndose en "una de las esposas con más éxito a nivel de las finanzas de un alto dirigente de la élite rusa", con unos ingresos anuales de 24 millones de dólares.

El último episodio de la saga Rostec se vivió a principios de julio en Girona. Dmitri Artyakov, hijo del vicepresidente de Rostec, Vladímir Artyakov, fue detenido, acusado de blanquear en nuestro país 14 millones de dólares procedentes de los 230 millones que funcionarios rusos se apropiaron ilegalmente en 2007 de la empresa Hermitage Capital Managment, propiedad del británico William Browder. En esta masiva estafa participaron agentes policiales y funcionarios de Hacienda, jueces, banqueros y miembros de la mafia rusa, y provocó la aprobación por parte del Congreso de EEUU de la denominada ley Magnitsky, en nombre del abogado Serguéi Magnitsky encargado de investigarla, quien murió en prisión en 2009 tras sufrir terribles torturas.