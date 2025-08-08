8 de agosto de 2024
Puigdemont defiende su fugaz regreso y huida un año después: "Hoy aún estaría en la cárcel"
MULTIMEDIA | ¿Cómo avanzan las 5 prioridades del 'Govern de tothom' de Salvador Illa?
MULTIMEDIA | La evolución de Junts en cinco años: Del 'no surrender' a los pactos con Madrid
Así fue el fugaz regreso de Puigdemont a Catalunya y su huida burlando la Operación Jaula de los Mossos
Illa normaliza las relaciones con el Estado pendiente de lograr más avances en Rodalies y financiación
Carlota CampsCarlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament y el día a día de varios partidos catalanes, especialmente de Junts per Catalunya.
El expresident Carles Puigdemont ha explicado un año después de su fugaz regreso a Barcelona los motivos que le llevaron a huir de nuevo y no tratar de entrar en el Parlament. “Me querían encerrado e inhabilitado, mi deber era hacer justo lo contrario”, ha defendido en un mensaje en las redes sociales, en el que da por hecho que si se hubiera dejado detener “aún estaría en la cárcel” y a punto de ser “juzgado y condenado”.
Puigdemont regresó de incógnito, con una orden de detención activa -pese a estar en vigor la ley de amnistía-, e irrumpió en un acto organizado para su bienvenida junto al Arc de Triomf de Barcelona, pero tras un breve discurso volvió a huir, sin que los Mossos d'Esquadra lograran detenerlo.
El líder de Junts explica que su intención al regresar a Catalunya era acudir al Parlament e intervenir en la investidura de Salvador Illa, como había prometido en campaña, para “poner en evidencia una grave anomalía democrática” y situar “un gran foco en ello, dada la pasividad del presidente del Gobierno a la hora de denunciar lo que es, literalmente, una actitud golpista del Supremo” por no aplicarle la ley de amnistía.
“Era consciente del enorme riesgo y de la alta probabilidad de que acabara detenido y enviado a Madrid para ser encarcelado de forma incondicional. Hoy todavía estaría en prisión, y probablemente a punto de ser juzgado y condenado, porque en España hay cosas y personas que están por encima de la ley y de su propia Constitución. Ya me entendéis: que quien pueda hacer algo, lo haga”, remata, recordando la petición del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Puigdemont ha recordado que pronto se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos" y ha cargado contra la "normalidad" que reivindica el Govern de Illa. "Si la propaganda y los propagandistas no pierden ocasión para predicar el evangelio de la mentira más bonita de la 'normalidad', nuestro deber es desenmascararlos siempre que tengamos ocasión. Mantener la posición no siempre es cómodo ni agradable. Pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca, por más enfadados, decepcionados o desanimados que estemos", anota.
Suscríbete para seguir leyendo
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- Marta Pascal, exlíder del PDECat: 'Me tomaron tanto el pelo que ahora lo llevo corto
- Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- La casa del Eurofighter: España proyecta poder aéreo militar con los cazas de una base en La Mancha
- Defensa justifica el freno a la compra de cazas de EEUU por el compromiso de invertir en Europa
- El Govern declara la 'guerra' a la burocracia y se propone simplificar 170 trámites administrativos