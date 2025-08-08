En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García. / EP

O. González / J. L. Escudero

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Siga aquí la última hora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
  2. Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
  3. Marta Pascal, exlíder del PDECat: 'Me tomaron tanto el pelo que ahora lo llevo corto
  4. Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
  5. El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
  6. La casa del Eurofighter: España proyecta poder aéreo militar con los cazas de una base en La Mancha
  7. Defensa justifica el freno a la compra de cazas de EEUU por el compromiso de invertir en Europa
  8. El Govern declara la 'guerra' a la burocracia y se propone simplificar 170 trámites administrativos

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

El PP registra en el Congreso las 50 preguntas que Feijóo planteó a Sánchez sobre corrupción

El PP registra en el Congreso las 50 preguntas que Feijóo planteó a Sánchez sobre corrupción

Los Comuns piden bombardear las posiciones de Israel en la frontera para evitar la invasión de Gaza

Los Comuns piden bombardear las posiciones de Israel en la frontera para evitar la invasión de Gaza

Puigdemont defiende su fugaz regreso y huida un año después: "Hoy aún estaría en la cárcel"

Puigdemont defiende su fugaz regreso y huida un año después: "Hoy aún estaría en la cárcel"

La oposición pone nota al primer curso de Illa: Junts lo "suspende", el PP lo ve un "timo" y los Comuns lo mandan "a septiembre"

La oposición pone nota al primer curso de Illa: Junts lo "suspende", el PP lo ve un "timo" y los Comuns lo mandan "a septiembre"

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

¿Cómo avanzan las 5 prioridades del 'Govern de tothom' de Salvador Illa?

¿Cómo avanzan las 5 prioridades del 'Govern de tothom' de Salvador Illa?

El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"

El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"