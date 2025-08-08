La oposición pone nota al primer curso de Illa: Junts lo "suspende", el PP lo ve un "timo" y los Comuns lo mandan "a septiembre"

Fin de curso es sinónimo de vacaciones, pero también de balance y notas. Justo el día en que se celebra el primer año de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, la oposición ha aprovechado para calificar las políticas puestas en marcha por el Govern durante estos 365 días. Desde Junts consideran que la puntuación debe ser un "suspenso" y creen que Catalunya está "peor ahora" que 12 meses atrás. El PP es aún más contundente y tacha al Executiu socialista de "timo" por hacer "cesiones a golpistas", en referencia a los partidos independentistas. Y, finalmente, los Comuns creen que Illa "necesita mejorar" y avisan de que deberá acudir a las recuperaciones de septiembre.

Así se han expresado los portavoces de las tres formaciones en declaraciones en el Parlament de Catalunya. Mònica Sales, de Junts, ha acusado al Govern de "mala gestión", poniendo el foco especialmente en las deficiencias del servicio de Rodalies y las polémicas que han afectado a la conselleria de Educació. Además, ha definido al Govern como "incumplidor" por no haber sacado adelante los presupuestos a pesar de haberlo prometido, y ha denunciado contradicciones entre los pactos de investidura y los acuerdos finalmente firmados con el Gobierno en materias como la financiación o el traspaso de los trenes.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales. / ACN

"Estamos peor que hace un año, el Govern ha suspendido", ha afirmado Sales, al tiempo que ha denunciado una "desnacionalización permanente" de Catalunya y ha acusado al president de "desmerecer" la lengua catalana.

Las recuperaciones de los Comuns

Illa tampoco llega al aprobado para los Comuns, socios prioritarios del Govern. "Necesita mejorar, va a septiembre", ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario, David Cid, poniendo el foco en los problemas de acceso a la vivienda y el funcionamiento de Rodalies. Para Cid, el Govern "suspende claramente" sobre la red ferroviaria y ve a Illa "despistado" y con "las prioridades equivocadas" al apostar por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat sin tener solucionada la movilidad dentro de Catalunya.

También ha insistido en avances en políticas de vivienda y ha advertido al Govern de que, si quiere aprobar los presupuestos, primero tiene que cumplir con los acuerdos previamente alcanzados en esta materia, que sería "el cuerpo de inspectores, la unidad antidesahucios" y el "registro de grandes tenedores".

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid / Maria Pratdesaba / ACN

Una "estafa" para el PP

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara catalana, Juan Fernández, ha acusado al president de ser un "timo" y una "decepción" para "todos los catalanes". Fernández ha señalado a Illa por actuar como un "salvavidas para Pedro Sánchez" y por hacer "cesiones a los golpistas" a "cambio del poder". "Catalunya está igual o peor que hace un año con Pere Aragonès", ha rematado.

Por otra parte, en un vídeo grabado y distribuido a los medios de comunicación por el PP, el secretario general, Miguel Tellado, también ha comparado el mandato de Illa con el de Sánchez y ha asegurado que "el paralelismo es evidente". "Estamos ante dos legislaturas fallidas, tanto a nivel nacional como autonómico, y estamos con dos presidentes plegados completamente al independentismo", ha afirmado Tellado en la grabación, con la que el partido ha esquivado la comparecencia ante la prensa y sus preguntas sobre la actualidad política. El alto cargo conservador también ha recordado que ninguno de los dirigentes ha podido sacar adelante unos presupuestos, informa Pilar Santos.

Respecto a la aparición de Carles Puigdemont en Barcelona aquel 8 de agosto, el número dos de los populares dice que "solo faltó aquel día la Orquesta Municipal del Ayuntamiento" para recibir al 'president', porque "el palio se lo puso el socialismo", en referencia a que no fue detenido.