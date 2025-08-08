Montserrat Tura: "No disfruto de la tranquilidad, echo de menos intervenir en la solución de problemas"

"Huyo de los tópicos", advierte sin pelos en la lengua antes de abrir las puertas de su casa. Porque a Montserrat Tura (Mollet del Vallès, 1954) no le gusta andarse con rodeos ni callarse lo que piensa. Aunque eso no significa que no mida con qué palabras lo dice. Es una filosofía que le inculcó su padre vía un poema de Joan Maragall que le regaló esculpido en una placa cuando fue nombrada alcaldesa de Mollet del Vallès en 1987 y que luce entre las torres de libros de su despacho: "Esfuérzate en tu labor como si de cada detalle que piensas, de cada palabra que dices, de cada pieza que pones, de cada golpe de tu martillo, dependiera la salvación de la humanidad. Porque depende, créeme".

"Cada palabra que dices, en política o como médico a un paciente, importa", reflexiona. Hace 13 años que puso punto y final a un cuarto de siglo de trayectoria política marcada por los 16 años en la alcaldía y los siete como consellera. De Interior primero con Pasqual Maragall -su imagen ocupa también un lugar privilegiado- y de Justícia después con José Montilla. "Me emociona que me recuerden. Es lo mejor que te puede pasar después de haberte dedicado a un asunto colectivo. Más aún cuando la vida política tritura biografías más rápido que un robot de cocina", relata mientras prepara, descalza, un café que ella no toma.

Me emociona que me recuerden. Más aún cuando la vida política tritura biografías más rápido que un robot de cocina

Su casa, cuyas paredes son una oda a los colores de Joan Miró, es ahora mismo de contrastes. Conviven libros de Umberto Eco -justo ha releído 'Contra el fascismo' en el rellano de la escalera, uno de sus rincones de lectura- con los juguetes de su nieto de tres años. Un estetoscopio, con unas figuras de Mossos y Bombers hechas con papel maché. Una representación también de lo que ha sido su vida. Porque en el año 2012, tras un final de etapa reivindicando el derecho a discrepar con la dirección del PSC, llegó el momento de retomar lo que tanto le costó lograr años antes: su trabajo en el hospital.

Montserrat Tura, en el despacho de su casa / JORDI OTIX

Así que se enfundó la bata blanca y se incorporó como adjunta a la dirección asistencial del hospital de Palamós. "Me entendí muy bien con la base y no tanto con la dirección", explica como si en esa transición hubiera tejido una línea de continuidad con la senda política. Y hasta hace ocho meses recorría cada día 218 kilómetros en coche para ir a trabajar. Ahora, a sus 70 años, se ha jubilado parcialmente, porque sigue ejerciendo de analista sénior de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Hace 13 años que la exconsellera dejó las instituciones para volverse a poner la bata blanca y hace ocho meses que se jubiló parcialmente tras ejercer en el hospital de Palamós

Un poder por delegación

"Mi gran heroicidad, lo más importante que he hecho, fue ir a la facultad de Medicina y ser médico. Este era un pueblo muy pequeño que no tenía instituto y las niñas de la educación pública no tenían acceso al bachillerato, así que estudié bachillerato por mi cuenta con los libros de mi hermano", explica. De familia campesina y antifranquista, hija de Can Pinyonaire, masía que ve desde el ventanal de su cocina, nieta de alcalde republicano y sobrina de Jordi Solé Tura, reivindica que "hay vida después de la política", por más que haya quien interprete ese retorno como un fracaso. "Los ciudadanos te delegan un poder y eso te sitúa en una posición de relevancia, pero ese estatus es por el cargo, no por ser tú, eso es algo que a algunos les cuesta entender", reflexiona.

Montserrat Tura, leyendo en el rellano de la escalera de su domicilio / JORDI OTIX

Bajo su batuta se desplegaron los Mossos d'Esquadra en Barcelona o se renovó la política y las instalaciones penitenciarias durante la etapa del 'tripartit', y pese a que hace 15 años que no ostenta un cargo público de primera línea se continúa definiendo como una "mujer política". Está al día de todo, al mismo tiempo que se ocupa de mantener la mirada retrospectiva y está acabando un libro sobre las deportaciones durante el nazismo. En estos últimos años la han venido a buscar "bastantes veces" y de distintos partidos para que regresara al ruedo.

El placer de la discrepancia

"Pero no eran mi proyecto. Lo peor que nos ha pasado en los últimos años es la fanatización del debate. Se pide mucha más fe que principios, convicciones y capacidades", resuelve. Y es que ella "disfruta" discrepando, que no entiende como sinónimo de choque, sino de debate vivo dentro de unos partidos que cree que caen en el error de regirse por dogmas. Además, aunque a sus 70 años se siente "muy viva", es consciente de que la política es "proyectar futuro". Así que se centra en paladear el hecho de haber recuperado tiempo para pasar con sus hijas y sus amistades, para leer, escribir y reflexionar de forma pausada. También para cocinar más y mejor. Sin embargo, admite que le va la marcha. "No disfruto de la tranquilidad. Echo de menos intervenir en la solución de problemas", reconoce.

Piensa mucho en Pasqual Maragall, a quien continúa visitando desde la añoranza de su pensamiento lúcido y afilado y de las largas conversaciones de antaño. "Fue él quien confió en mí", sostiene. Además de guardar aprecio por las siglas del PSC pese a que abandonó la militancia por diferencias con la cúpula de Miquel Iceta cuando el soberanismo hizo mella en las filas socialistas. "Ha sido mi partido y no reniego de él", concluye auscultando, cual médico, como la política sigue corriendo por sus venas, pero con el bisturí en manos ajenas. Con o sin bata blanca, continúan saludándole por la calle como "alcaldesa" y "consellera".