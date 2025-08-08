Illa normaliza las relaciones con el Estado pendiente de lograr más avances en Rodalies y financiación

La llegada al poder de Salvador Illa ha supuesto que, por primera vez en 15 años, tanto en el Palau de la Generalitat como en el Palacio de la Moncloa haya un presidente socialista. Es algo que no ocurría desde el período que compartieron José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla. Pero, ¿se ha traducido esto en una mayor colaboración institucional entre las dos administraciones? Los datos lo confirman.

En doce meses se han convocado dos veces la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, las mismas que durante la presidencia de Pere Aragonès, aunque en el caso del dirigente republicano fue durante los tres años que duró su mandato. Más clamorosos son los tres casos anteriores: con los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, nunca se llegó a celebrar una cita de este tipo, y Artur Mas solo lo logró en una ocasión.

Creada en 2007 como resultado del nuevo Estatut, la Comisión Bilateral fue concebida como un espacio de relaciones entre el Gobierno y la Generalitat para negociar mejoras en el autogobierno al margen del resto de comunidades, y la idea inicial era que se reuniera al menos dos veces al año. Este 2025 se ha cumplido con el calendario, algo que no pasaba desde 2010.

Fruto de esta colaboración institucional se han firmado varios acuerdos, pero hay también algunas carpetas clave en las que aún hay mucho camino por recorrer. El principal foco de atención es Rodalies y el nuevo modelo de financiación, pero hay más carpetas sobre la mesa.

Reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del pasado mes de febrero. / Marc Asensio Clupés / EPC

Aunque quedan muchas incógnitas por despejar, el Gobierno y la Generalitat han empezado ya a sentar las bases de los dos principales pactos de la legislatura: el traspaso de Rodalies y el nuevo modelo de financiación. De momento, la transferencia ferroviaria se ha concretado con la creación -ya avalada por el Consejo de Ministros- de la empresa mixta que deberá operar el servicio de cercanías y regionales de Catalunya a partir del próximo año.

En cuanto a la financiación, los dos ejecutivos ha conseguido poner la primera piedra del nuevo sistema que debería hacer posible que la hacienda catalana gestione de forma progresiva todos los impuestos. Esto ocurrió en julio, pero ya en febrero la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) acordó que la hacienda estatal y la catalana gestionen de forma compartida el impuesto de matriculación. La intención fue que sirviera como una especie de prueba piloto para asumir más adelante otros tributos. "Trabajaremos codo con codo", resumió ese día el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Pero estos no han sido los únicos frutos de la negociación bilateral de este último año. También se ha pactado ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra de los 19.000 agentes actuales a los 25.000 en 2030. Y, para poner coto a la multirreincidencia y reducir los largos plazos judiciales, se ha diseñado un plan para crear 60 nuevas plazas de jueces.

Asimismo, se ha acordado el traspaso de la gestión de becas universitarias; que España proponga Móra la Nova como sede para acoger una de las gigafactorías europeas de Inteligencia Artificial (IA) o la declaración de la comisaría de Via Laietana como espacio de memoria histórica y reconocimiento a las víctimas de la tortura franquista. Sin embargo, las asociaciones que llevan años luchando para trasladar la policía de este emplazamiento no se dan por satisfechas con la resolución, ya que consideran que es un paso meramente simbólico.

El Rey Felipe VI saludando al president Salvador Illa en Montserrat / JORDI OTIX

Más allá de las bilaterales, el Govern de Illa ha conseguido concertar con Aena el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, uno de sus principales propósitos esta legislatura, y normalizar la relación entre la Generalitat y la Casa Real. El president recibió por primera vez a Felipe VI durante la inauguración de la Copa América, lo que abrió la puerta a que posteriormente el Rey visitara Catalunya varias veces más. "Estoy muy contento de estar aquí", dijo Illa en su visita a la Zarzuela. La primera de un presidente catalán desde 2015.

Imagen de la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del pasado mes de julio. / FERRAN NADEU

Las dos cuestiones en las que han llegado a pactos más importantes, Rodalies y la financiación, son precisamente las mismas dos en las que aún hay mucho margen para avanzar. En el caso de los trenes, la Generalitat y el ejecutivo de Pedro Sánchez han creado la empresa que gestionará el servicio, pero les queda por hacer el grueso del trabajo: el traspaso paulatino a Catalunya de las líneas y los trenes. Por ahora, se ha activado el traspaso de la R1 y a finales de 2025 se tendría que hacer lo mismo con la R2 y la R3. La misión, sin embargo, es mucho más compleja porque solo en la zona metropolitana de Barcelona operan ocho líneas.

Con la financiación ocurre exactamente lo mismo. Se ha abierto el melón, pero solo es el principio. Queda pendiente concretar los detalles del nuevo sistema de reparto de los recursos y materializar la ampliación de la Agencia Tributària de Catalunya (ATC). Este será uno de los grandes retos de los dos ejecutivos: Si se amplía la hacienda catalana, ¿qué pasará con los efectivos de la hacienda estatal en Catalunya? El president Illa sugirió un trasvase de trabajadores del Estado a la Generalitat, pero algunos sindicatos ya han protestado por esta idea.

En la carpeta de asuntos pendientes, la mayoría son temas de infraestructuras. Por ejemplo, los dos gobiernos aún tienen que crear el consorcio de inversiones que tiene la misión de vigilar que el Gobierno ejecute todos los euros que presupuesta para Catalunya. En 2023 solo ejecutó uno de cada dos. También tienen que encontrar la manera de saldar la deuda pendiente del Estado con Catalunya en virtud de aquella disposición compensatoria del Estatut -la adicional tercera- que solo se llegó a pagar cuando tocaba en un ejercicio, el de 2010.

Un avión sobrevuela la laguna de la Ricarda antes de tomar tierra en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu

Otro asunto en el tintero es la gobernanza del aeropuerto de la capital catalana. Aunque ya haya un proyecto para ampliarlo, Illa asumió el compromiso ante ERC de que la Generalitat tendría mayor peso en la toma de decisiones. Lo difícil será encontrar el cómo, ya que Aena nunca ha dado señales de querer ceder poder y es una empresa con capital privado.

Donde la sintonía entre gobiernos parece mayor es con la demanda de la Generalitat de que el Institut Català de Finances (ICF) obtenga una licencia bancaria para poder convertirse en un banco público al servicio de la pequeña y la mediana empresa de Catalunya. Falta el informe favorable del Banco de España para poder pedir el permiso del Banco Central Europeo. El president está convencido de que lo logrará, algo que no consiguieron sus cuatro antecesores en el cargo. Su principal baza: que esta vez tanto en la Generalitat como en la Moncloa hay un inquilino socialista.