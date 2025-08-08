Cámaras de seguridad
El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"
Vox registró preguntas la semana pasada en el Parlamento Europeo sobre este tema dando por hecho que también hay cámaras de esa compañía instaladas en el Palacio de la Moncloa
Pilar SantosPilar Santos
Periodista
Licenciada en Periodismo por la Ramon Llull.
Empezó en Barcelona en 1997 haciendo la agenda y las farmacias de guardia. Pasó por varias secciones antes de llegar a Política. En 2007, se trasladó a Madrid para cubrir la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y, después, con Mariano Rajoy. La información de Exteriores la llevó a más de 40 países. A partir de 2011 sumó la cobertura de la Zarzuela.
Tras la moción de censura a Rajoy, está centrada en el PP y la Casa del Rey.
Colabora en programas de análisis en Telecinco, RNE y Catalunya Ràdio.
Después de acusar al Gobierno central de poner en riesgo la "seguridad nacional" por dejar en manos de Huawei el almacenamiento del las escuchas de la policía, el PP ha puesto el foco sobre otra compañía china: Hikvision. El número dos de los populares, Miguel Tellado, considera que encargar a esa empresa la vigilancia de las fronteras con Marruecos es "una irresponsabilidad inaceptable" del Gobierno de Pedro Sánchez.
En un vídeo grabado y enviado a los medios, el secretario general de los populares ha explicado que el sistema de vigilancia que opera en Ceuta y Melilla está en manos de Hikvision, una empresa china "vetada" por "aliados" europeos. Ha citado a Reino Unido, Canadá y Australia y ha asegurado que el Parlamento Europeo aprobó en 2021 la retirada de estas cámaras de sus sedes por considerar estos sistemas "incompatibles con sus estándares de seguridad y respeto a los derechos fundamentales". "España vuelve a ser la lamentable excepción", ha subrayado Tellado que de nuevo ha acusado al Gobierno de "comprometer la seguridad nacional" con su interés en utilizar tecnología china para asuntos de Estado. "¿Por qué Sánchez está poniendo en manos de empresas chinas bajo sospecha la seguridad de los españoles? ¿Qué intereses hay realmente detrás de todo esto?", se pregunta Tellado en una grabación con que evita comparecer ante la prensa y responder preguntas de la actualidad política.
¿Por qué no se veta?
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé presentó el pasado 23 de julio en el Parlamento Europeo varias preguntas sobre la misión de Hikvision en las fronteras de Ceuta y Melilla. "¿Considera la Comisión que estos contratos respetan el principio de seguridad nacional dentro de la estrategia europea?", preguntó. En otra cuestión, Buxadé pide saber "cuándo va la Comisión a recomendar a España y a los estados miembros la exclusión de proveedores como Hikvision de la contratación pública". Buxadé dice en la iniciativa ante el Parlamento Europeo que esta empresa china también tiene aparatos en el Palacio de la Moncloa, haciéndose eco de una información de 'El Español' publicada días antes. "Hikvision ha sido vetada en EEUU y está sujeta a restricciones en múltiples países por su papel en la vigilancia masiva de minorías y su estrecha relación con el régimen chino. La Agencia de Seguridad Nacional americana y expertos europeos han advertido del riesgo de accesos remotos no autorizados a través de estos dispositivos", dice Buxadé en su requerimiento.
