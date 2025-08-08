El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

Después de acusar al Gobierno central de poner en riesgo la "seguridad nacional" por dejar en manos de Huawei el almacenamiento del las escuchas de la policía, el PP ha puesto el foco sobre otra compañía china: Hikvision. El número dos de los populares, Miguel Tellado, considera que encargar a esa empresa la vigilancia de las fronteras con Marruecos es "una irresponsabilidad inaceptable" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un vídeo grabado y enviado a los medios, el secretario general de los populares ha explicado que el sistema de vigilancia que opera en Ceuta y Melilla está en manos de Hikvision, una empresa china "vetada" por "aliados" europeos. Ha citado a Reino Unido, Canadá y Australia y ha asegurado que el Parlamento Europeo aprobó en 2021 la retirada de estas cámaras de sus sedes por considerar estos sistemas "incompatibles con sus estándares de seguridad y respeto a los derechos fundamentales". "España vuelve a ser la lamentable excepción", ha subrayado Tellado que de nuevo ha acusado al Gobierno de "comprometer la seguridad nacional" con su interés en utilizar tecnología china para asuntos de Estado. "¿Por qué Sánchez está poniendo en manos de empresas chinas bajo sospecha la seguridad de los españoles? ¿Qué intereses hay realmente detrás de todo esto?", se pregunta Tellado en una grabación con que evita comparecer ante la prensa y responder preguntas de la actualidad política.

¿Por qué no se veta?

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé presentó el pasado 23 de julio en el Parlamento Europeo varias preguntas sobre la misión de Hikvision en las fronteras de Ceuta y Melilla. "¿Considera la Comisión que estos contratos respetan el principio de seguridad nacional dentro de la estrategia europea?", preguntó. En otra cuestión, Buxadé pide saber "cuándo va la Comisión a recomendar a España y a los estados miembros la exclusión de proveedores como Hikvision de la contratación pública". Buxadé dice en la iniciativa ante el Parlamento Europeo que esta empresa china también tiene aparatos en el Palacio de la Moncloa, haciéndose eco de una información de 'El Español' publicada días antes. "Hikvision ha sido vetada en EEUU y está sujeta a restricciones en múltiples países por su papel en la vigilancia masiva de minorías y su estrecha relación con el régimen chino. La Agencia de Seguridad Nacional americana y expertos europeos han advertido del riesgo de accesos remotos no autorizados a través de estos dispositivos", dice Buxadé en su requerimiento.