Los Comuns piden bombardear las posiciones de Israel en la frontera para evitar la invasión de Gaza

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha pedido al secretario general de la ONU, António Guterres, que garantice que Israel no pueda cumplir su propósito de invadir la Franja de Gaza. "Si es necesario, que bombardeen las posiciones israelíes de la frontera, es necesario garantizar la entrada de ayuda humanitaria y que no se produzca esta invasión porque supondría la aniquilación de la población de la Franja", ha afirmado en declaraciones a los medios en el Parlament convocadas para valorar el primer año del Govern de Salvador Illa.

"Estamos viviendo un genocidio en directo y ya no estamos en el tiempo de las palabras. Por tanto, desde los Comuns reclamamos a Naciones Unidas y a su secretario general que ponga en marcha el uso de la fuerza", ha reclamado Cid, argumentando que el derecho internacional "ampara" estas acciones porque la situación es "límite". Concretamente, ha aludido al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, así como también al "derecho humanitario y al derecho a proteger".

Las declaraciones del dirigente de los Comuns llegan unas horas después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara el plan del primer ministro, Benyamín Netanyahu, de invadir la totalidad de la Franja de Gaza. En la actualidad, Israel controla el 75% de la región sitiada, bombardeada y condenada a la hambruna. Es en el 25% restante, controlado por Hamás, donde se concentran la mayoría de desplazados por los ataques del Ejército hebreo y también donde siguen retenidos los 20 rehenes israelíes que aún se estima que siguen con vida.

Ante esta situación, los Comuns consideran que el gobierno israelí ha dado en las últimas horas "un paso más" en la escalada bélica que empezó el 7 de octubre de 2023, y que su plan de invasión actual "pone en riesgo la vida de 2 millones de palestinos". "Es intolerable [...] Tenemos que parar los pies a Netanyahu", ha afirmado, tras exclamar que lo que se está produciendo es "la consumación final del genocidio" en Gaza.