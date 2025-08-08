Tras su dimisión
El comisionado de la dana José María Ángel hospitalizado tras un intento de suicidio
Se encuentra ingresado en el hospital de Llíria desde primera hora de esta mañana
Un familiar lo ha encontrado inconsciente en una estancia del domicilio
Teresa DomínguezTeresa Domínguez
Periodista
José María Ángel Batalla, hasta la semana pasada comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la Dana, se encuentra ingresado en el hospital de Llíria desde primera hora de esta mañana tras haber intentado quitarse la vida tras el salvaje acoso mediático al que ha venido siendo sometido durante la semana pasada y que lo abocó a una dimisión fulgurante.
Ha sido un familiar quien lo ha encontrado inconsciente en una estancia de su domicilio -Levante-EMV conoce y omite expresamente el método utilizado en atención al protocolo de visibilización del suicidio- y quien ha alertado solicitando ayuda urgente.
Según las primeras informaciones, el Centro de Información y Comunicación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia SAMU y el equipo sanitario ha logrado estabilizar las constantes vitales de Ángel Batalla, tras lo cual ha sido trasladado de urgencia al Hospital de Llíria, donde permanece.
Informe de Antifraude
Ángel, exsecretario autonómico de Emergencias, se ha convertido en foco nacional desde que se diera a conocer el informe de la Agencia Antifraude, el pasado 29 de julio, donde se señalaba que pudo haberse beneficiado de un título universitario falso para el acceso a una plaza de funcionario en los años 80. La Fiscalía abrió diligencias de investigación. El exdirigente acreditó que aquel proceso no requería titulación superior, pero la polvareda levantada a nivel nacional le llevó a presentar la dimisión de todos los cargos, tanto institucionales, como comisionado del Gobierno, como orgánicos, en este caso presidente del PSPV.
