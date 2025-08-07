Dalmau: "Catalunya no se puede permitir no tener presupuestos, confío en aprobarlos"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defendido que "el país no se puede permitir no tener presupuestos" y se ha mostrado confiado en alcanzar un consenso con ERC y Comuns para aprobar las cuentas del próximo año. "Catalunya necesita presupuestos y trabajaremos intensamente para tenerlos. No contemplo ningún otro escenario", ha afirmado en una entrevista con la ACN.

El conseller ha remarcado que la relación con los socios de investidura es "exigente, pero positiva" y les ha recordado que durante el último año el Govern ha demostrado que "cumple". "Hemos alcanzado acuerdos muy relevantes juntos", ha dicho. Así, ha asegurado que la negociación presupuestaria debe ser "compatible" con seguir avanzando en los pactos del acuerdo de investidura.

Dalmau ha insistido en que "no es que el Govern necesite unos nuevos presupuestos", sino que es Catalunya la que "no se puede permitir no tenerlos". "No se entendería que en un momento en que el país está creciendo económicamente por encima de la media de la zona euro y que tiene el récord de ocupación en toda España no tuviéramos presupuestos", ha añadido Dalmau.

El conseller ha subrayado que hay que "avanzar posiciones" y ha remarcado la importancia de tener unas nuevas cuentas ante el clima de "incertidumbre" actual en Europa y en el mundo. "Estamos en un momento geopolítico complejo en todo el mundo: guerras, los aranceles de Trump [...] Catalunya necesita presupuestos", ha reiterado.

"A un país que quiere salir a ser líder y pionero, que quiere crear empleo, que necesita crear nuevas empresas, que necesita hacer las infraestructuras que hace tiempo que no se hacen, que tiene que construir vivienda y que debe invertir en transición energética, entre otras cosas, le hacen falta presupuestos. Y, por lo tanto, trabajaremos de forma intensa para tenerlos", ha señalado.

La confianza con los socios

Preguntado por la relación con los socios de investidura –con quienes el Govern quiere aprobar estos nuevos presupuestos–, Dalmau ha asegurado que es "exigente, pero positiva". "Yo confío, la verdad. Tenemos una relación de confianza y durante este año les hemos podido demostrar que hemos avanzado. Lo que toca ahora es plantear que 2026 sea también un año de avances", ha dicho.

Durante las últimas semanas, ERC ha insistido en que no negociará los presupuestos del Govern ni del Gobierno central si no se cumplen los pactos de investidura sellados con los republicanos, especialmente en lo que respecta a la financiación singular y al traspaso de Rodalies. Por su parte, los Comuns también han admitido que solo darán su apoyo si el Govern "mejora".

Sobre esta cuestión, Dalmau ha defendido que "es compatible" iniciar el debate presupuestario y seguir trabajando en los acuerdos de investidura. "Hay muchas cuestiones que tenemos que seguir negociando y mucho camino por recorrer. No cerraremos la carpeta de la financiación ni en una semana ni en dos, pero eso no debe hacer incompatible poner sobre la mesa los presupuestos", ha aseverado.

"Creo que a ERC les hemos demostrado que es compatible la exigencia con un voto de confianza en el Govern. Hemos podido acordar cosas muy importantes durante esta legislatura y confío en que a la vuelta de las vacaciones seamos capaces de sentarnos y poder avanzar. No contemplo ningún otro escenario", ha indicado el conseller.

El apoyo de Junts

Preguntado sobre si el Govern negociaría los presupuestos con Junts en caso de que ERC o los Comuns no quisieran hacerlo, Dalmau ha asegurado que es una opción que por ahora "no contempla". El titular de Presidència ha insistido en que ERC y Comuns son los socios prioritarios con quienes quieren abordar los presupuestos y que "la obligación" del Govern es "avanzar" con ellos.

Eso sí, Dalmau ha indicado que el ejecutivo "siempre tiende la mano" al resto de grupos del Parlament para "grandes acuerdos de país" y ha dicho que "le gustaría" que Junts "no se autoexcluyera", como ocurrió con el Pacte Nacional per la Llengua. "Un partido que aspira a ser estable y serio no puede excluirse en cuestiones tan importantes. No beneficia a nadie", ha criticado.

Cuerpo de inspectores de vivienda

Dalmau también se ha referido al cuerpo de inspectores que debe velar por el cumplimiento de la ley de contención de los alquileres, uno de los acuerdos de investidura entre PSC y Comuns que ha quedado pendiente. El conseller ha asegurado que trabajan "a marchas forzadas" para crearlo y que este septiembre habrá "avances".

"Tenemos que sacar las convocatorias, convocar las plazas y hacer las formaciones. Hay cosas que no son magia potagia y que no se pueden crear en veinticuatro horas. Pero nos comprometimos en el último suplemento de crédito y así lo haremos", ha afirmado Dalmau.

Competencias en inmigración

Sobre el traspaso de competencias en inmigración, pactado entre el PSOE y Junts en Madrid, Dalmau ha recordado que es una medida que está siguiendo su trámite en el Congreso y que el ejecutivo catalán está trabajando para "asegurar" que Catalunya esté en condiciones de asumir estas competencias cuando lleguen.

"Pedir competencias y luego no estar en condiciones de poder ejercerlas sería un problema para nosotros. Y por eso estamos trabajando intensamente, para garantizar poder hacer este despliegue", ha defendido.