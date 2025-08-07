El Gobierno investigará los discursos de odio a raíz del veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno ha anunciado este jueves que piensa “seguir de cerca” los discursos de odio a raíz de la polémica iniciativa destinada a prohibir en la localidad murciana de Jumilla las celebraciones islámicas que hasta ahora se celebraban todos los años en los pabellones municipales. Presentada por Vox y enmendada y después apoyada por el PP, la moción impide que tengan lugar allí convocatorias como la del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por la socialista Elma Saiz, iniciativas de este tipo “atentan contra la libertad y dignidad de las personas” y contravienen la libertad religiosa y de culto recogida en la Constitución. Así que el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) investigará las manifestaciones de odio que “puedan derivarse o potenciarse” a raíz de la moción. Este organismo publica cada año una memoria que recoge, entre otros asuntos, posibles casos de islamofobia.

“Trabajamos por una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia”, insisten en el Ministerio de Inclusión.

La moción

Jumilla, una localidad del interior de Murcia, tiene a casi 30.000 habitantes. El 7,5% de ellos, alrededor de 2.000, profesan la religión musulmana. El pasado 28 de julio, el PP, con la abstención de Vox, impulsor de la iniciativa original, aprobó una moción que llama a modificar el uso de las instalaciones municipales, con el objetivo de impedir que se celebren allí el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, ambas previstas para la primavera del año que viene. El texto que finalmente salió adelante insta “al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales”. También reclama la modificación del reglamento que regula el uso de las instalaciones deportivas de Jumilla para que allí solo tengan lugar “actividades organizadas por el ayuntamiento” y “en ningún caso actividades culturales sociales o religiosas” ajenas al consistorio.

En paralelo a la decisión del Gobierno de investigar la moción del PP y Vox, Podemos ya ha anunciado que llevará esta iniciativa ante la Fiscalía, al considerarla “un paso más en la deriva xenófoba y racista de Vox y el PP”. Mientras tanto, la dirección nacional del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha puesto de perfil ante la polémica. Su secretario general, Miguel Tellado, evitó pronunciarse el miércoles sobre la prohibición de las festividades musulmanas, limitándose a decir que los populares defienden el “respeto” a “todas” las confesiones religiosas.