Marta Pascal, exlíder del PDECat: "Me tomaron tanto el pelo que ahora lo llevo corto"

Se define como 'People & Politics connector', hace medio año abrió su propia consultoría política y también imparte clases en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Marta Pascal (Vic, 1983) fue una de las principales caras de la política en pleno auge del 'procés', pero sus discrepancias con Carles Puigdemont la llevaron en 2020 a renunciar a su escaño en el Senado. "¿Cuál es mi oficio? La política. Lo será toda la vida porque forma parte de mi ADN", afirma, tomando un Cacolat en un bar cerca de Francesc Macià, tras dar un paseo por Turó Park.

En este pulmón verde de Sant Gervasi también le hicieron las fotografías para la última campaña electoral en la que concurrió, la del Partit Nacionalista Català (PNC) en 2021. Aquella aventura fracasó, obtuvo solo 4.560 votos, pero Pascal no ha tirado nunca la toalla y no descarta volver a intentarlo en un futuro.

Aunque dice extrañar "todo" de su etapa en las instituciones, de momento, está satisfecha con cómo ha reorientado su carrera. Su trabajo como consultora le ayuda a mantener un pie en el mundo de la política, haciendo de "enlace" entre el "mundo privado y el público", y la docencia le llena "mucho" porque le ayuda a conectar con "perfiles jóvenes" y a entender las "corrientes de fondo".

"¿Si fue una etapa feliz? Fue intensa, y la intensidad genera sufrimiento, pero fue preciosa", recuerda con una sonrisa. Lo peor, dice, fue la pérdida de intimidad, no tanto la suya sino la de su familia, y las guerras internas. "El fuego amigo es el peor porque no te lo esperas", reconoce.

Marta Pascal, exlí­der del PDeCAT / Zowy Voeten

Un consejo y un cambio de 'look'

Justamente, este es el consejo que se daría a sí misma si pudiera hablar con la Marta Pascal de hace 10 años: "Le diría que no perdiera nada de fuerza, entusiasmo y creatividad; pero que no confiara tanto, que fuera un poco más malpensada", resume. Asegura no guardar "rencor a nadie", pero lamenta las "faltas de lealtad" que sufrió cuando estaba al frente del PDECat. "Me tomaron tanto el pelo que ahora lo llevo muy corto, me ha quedado así", bromea.

Su cambio de 'look' -siempre había lucido una media melena- sorprendió a más de uno en 2021, cuando se presentó con su propio partido a la presidencia de la Generalitat. Dice que necesitaba un "clic", algo que ejemplificara el cambio de etapa, tras su salida del PDECat y su ruptura con Puigdemont, y que también lo hizo para conectar con sus "orígenes" de cuando era "anónima". "Pero la intimidad, cuando la pierdes, ya la has perdido", lamenta.

Cuando veo a Míriam Nogueras y a otros de Junts negociando con el PSOE, pienso: 'Bienvenidos al mundo real'

Con Puigdemont el choque era de fondo. No compartían visión sobre cómo comandar el 'procés' -el expresident apostaba por la unilateralidad-, tampoco coincidían en "la forma de entender el partido" y aún se ponían menos de acuerdo en cuál debía ser la política de pactos en Madrid. Justamente, fue este último punto el que le acabó costando su carrera política. Puigdemont no compartía la apuesta de Pascal por votar a favor de la moción de censura a Mariano Rajoy y dar la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez: "Viví un proceso de duelo, pero uno en la vida tiene que ser coherente y estar tranquilo".

Pero esto no quiere decir que haya desconectado de la política. "Ahora cuando veo a Míriam Nogueras y a otros de Junts negociando con el PSOE, hablando con Félix Bolaños e incluso pactando algunas cosas con el PP, pienso: 'Bienvenidos al mundo real y a la política real'", exclama con cierta satisfacción. Lo que un día le generó "frustración", hoy le da "paz mental". "El tiempo me ha dado la razón", remata, mientras pone en valor el pacto para la delegación de competencias en inmigración a Catalunya o la lucha para la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Marta Pascal, exlíder del PDeCAT / Zowy Voeten

El impacto de ser una mujer joven en política

Pascal llegó a la política muy joven, algo que junto al hecho de ser mujer cree que le añadió "un punto de dificultad". "A algunos perfiles les estallaba la cabeza cuando veían que mandaba una persona con 20 años menos", recuerda. Con 32 años ya era portavoz de Convergència, después de unos años fogueándose en la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), organización de la que llegó a ser presidenta. Y lo era en el momento más difícil para serlo, un año después de la confesión de Jordi Pujol y con un partido en pleno proceso de disolución. Un proceso que, ahora visto con perspectiva, ve como un "error flagrante".

"El caso Pujol fue un cráter y CDC sufría aluminosis en el área metropolitana y tenía dificultades para conectar con el público joven. Era necesaria una renovación de caras, ideas y programas. Pero fuimos a cargarnos lo que hacía que la gente entendiera lo que éramos", sintetiza.

Con una Convergència fuerte, Aliança no tendría ningún margen de actuación

Sin embargo, la exlíder del PDECat es de las que piensa que este espacio aún existe, que no lo ocupa Junts y que puede reconfigurarse en un futuro, especialmente si Puigdemont consigue volver a Catalunya, como desea que ocurra. "Con una Convergència fuerte, Aliança no tendría ningún margen de actuación", añade, al tiempo que afirma que Junts no puede pactar "nada" con el partido de Sílvia Orriols, ni siquiera de forma puntual, ya sea en ayuntamientos o en el Parlament. "Su nacionalismo es excluyente y totalmente contrario al catalanismo político", concluye.

También se declara preocupada por el retroceso en el uso social del catalán y afirma que la "fotografía" de Catalunya que queda después del 'procés' no le "gusta": "Hemos despertado a la bestia y hemos perdido el pragmatismo y la utilidad".

¿Su futuro político? El tiempo lo dirá, pero Pascal reconoce que ella es y será siempre "de la camiseta de ser útiles". "Llevo la política dentro y no estaré quieta en casa, pero estoy bien", resume. Preguntada por si aceptaría un cargo en el Govern de Salvador Illa, como hicieron algunos de sus excompañeros de espacio político como Miquel Sàmper o David Bonvehí, responde sin muchos ambages: "Me lo pensaría".