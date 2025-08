El juez Peinado pregunta a Moncloa si Begoña Gómez usaba un correo oficial de Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a Presidencia del Gobierno que le comunique si Begoña Gómez disponía de "un correo electrónico oficial" del Ejecutivo que preside su marido, Pedro Sánchez. Así consta en un auto de 5 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

De esta forma, el instructor accede a la petición que en este sentido realizaron las acusaciones populares, con la finalidad de practicar diligencias de investigación respecto al correo electrónico y "conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva dirigida, inicialmente dirigida por la investigada María Begoña Gómez, y posteriormente codirigida junto con otro profesor".

Begoña Gómez / EFE

Este correo, prosigue el juez, pudo haber sido utilizado por Begoña Gómez, "por lo que sí que resulta procedente acceder a la segunda de las solicitudes realizadas en el referido escrito en lo referente a la existencia del indicado correo", concluye.

Sin embargo, Peinado rechaza llamar a declarar como testigo al considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil com "nexo corruptor", Víctor de Aldama, que ha hecho declaraciones públicas acusando a Gómez de supuestas irregularidades relacionadas con el rescate de Air Europa.

"El hecho de que por parte de un ciudadano, en este caso, el llamado Víctor de Aldama Delgado, en una entrevista realizada a través de un medio de comunicación, haga referencia de manera tangencial a ese rescate, aun cuando fuera para relacionarlo con hipotéticos beneficios para la Cátedra de trasformación digital, cuya codirectora es la investigada en esta causa, Begoña Gómez Fernández, no comporta, per se, que esos comentarios impliquen la existencia de hechos nuevos, de tal manera, que en este momento procesal, no cabe admitir, por no resultar, pertinente, la declaración solicitada del supuesto testigo", dice la resolución.

El 'software' de la UCM

Por otra parte, la empresa Arsys Internet ha ratificado al instructor que el dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a Begoña Gómez por presunta apropiación indebida pertenecía a la propia esposa del presidente.

"Según hemos podido comprobar, actualmente, tanto el registro del dominio 'transformatsc.org' como el servicio de correo asociado a este dominio se encuentran ya dados de baja en la ficha de cliente Begoña Gómez", señala en un escrito.

Arsys responde así a un requerimiento del juez instructor, que le había solicitado que aportara los documentos relativos al registro de la plataforma, "en relación con la cátedra" que dirigió Gómez en la UCM, informa Europa Press.