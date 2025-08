ERC busca feminizar sus listas de las elecciones municipales y que las mujeres lideren el 40%

Aunque queden aún casi dos años por delante, ERC ya ha puesto en marcha la maquinaria de las elecciones municipales. El gran reto, revertir el sabor amargo que dejaron los comicios locales de 2023 y recuperar las buenas sensaciones de los de 2019. El partido pone rumbo a la cita electoral con cuatro objetivos fundamentales: renovar las candidaturas; aumentar la presencia de mujeres al frente de las listas; abrir sus proyectos locales para sumar nuevos apoyos y recuperar el pulso en las grandes ciudades, donde ERC más cayó en las últimas municipales.

Fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO exponen que serán las asambleas locales de ERC en cada municipio las que tienen la responsabilidad de elegir a los candidatos -"Las asambleas son soberanas", recalcan-, pero esto no impide que el partido defienda la necesidad de renovar las candidaturas y aumentar las presencia de mujeres al frente de las listas. El horizonte de la organización independentista, pues, es seguir creciendo en número candidatas. "Ahora abrimos todo el proceso [de elaboración de las candidaturas]. Aún no hay candidatos, pero el partido velará por la feminización", recalcan. Según explican las mismas fuentes, en 2015 solo un 22% de sus candidaturas locales estaban lideradas por mujeres. En 2019 se pasó al 27% y en 2023 al 35%. Ahora, el reto en 2027 es llegar hasta el 40%.

Para dar contexto a esta cifras de Esquerra, un informe del Institut Català de la Dona (ICD) evidenció la presencia de las mujeres en el poder municipal sigue estando muy lejos de la igualdad. Tal y como explicó EL PERIÓDICO en mayo, en 2023 solo un 27% de municipios de Catalunya tenían una alcaldesa. Esta cifra aumentaba algo más en el ámbito metropolitano, pero se quedaba en el 34%.

Primeros movimientos

Aún es pronto para conocer a los candidatos de ERC, pero algunas cosas ya se han empezado a mover. Esta renovación y feminización que busca el partido comienza a dejarse a intuir, por ejemplo, en las candidaturas que el partido de Junqueras presentará en las 10 ciudades más pobladas de Catalunya que, normalmente, son las que más focos concentran en campaña. De esas ya hay cuatro candidatos que se presentaron en 2023 que seguro que no repetirán. Tres ya lo hicieron público hace tiempo y son Ernest Maragall (Barcelona), Miquel Pueyo (Lleida) y Pau Ricomà (Tarragona). Los tres registraron un retroceso en 2023. El cuarto es Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramenet) que, pese a que no hay anuncio oficial, dejó el acta de concejal en enero de este año y no se espera que repita.

También, en términos de feminización, en estas diez ciudades ERC debería experimentar un salto adelante. En los comicios de 2023, solo dos de los 10 candidatos fueron mujeres: Ona Martínez en Terrassa y Noemí Llauradó en Reus. En el 2027, a esta lista se podrían añadir al menos dos nombres más. En Lleida, ERC cuenta con que la actual concejal y exdiputada del Parlament Jordina Freixanet dé el paso y aspire a ser candidata. En Barcelona, se espera que haga lo mismo Elisenda Alamany. "Sería lo lógico", expone una voz autorizada del partido.

Alamany no ha tenido nunca reparos en reconocer que le gustaría ser alcaldesa de Barcelona, sobre todo desde que relevó a Maragall al frente del grupo municipal. Lleva dos mandatos como concejal, pero nunca ha sido cabeza de lista. En una entrevista reciente volvió a contemplar la posibilidad y solo falta la confirmación oficial de que aspirará al puesto en 2027. Es una decisión transcendente porque, aparte de concejal, desde hace algo más de medio año es también la secretaria general del partido. En cualquier caso, la federación de ERC en Barcelona deberá convocar primarias porque así los establece el reglamento interno del partido. Los militantes, decidirán.

En su último consejo nacional de antes del verano celebrado en Bellpuig, Esquerra aprobó el reglamento interno que regula todo el proceso de selección de candidatos de las municipales, elaboración de listas y los pactos postelectorales. Es esta la señal que marca la puesta en marcha de toda la maquinaria electoral. A partir del 1 de setiembre, las agrupaciones locales de los municipios de más de 100.000 habitantes ya podrán formalmente poner rumbo a las elecciones. Dos meses después, podrán hacerlo los de menos 100.000.

Fuentes republicanas exponen que lanzar el reglamento a tantos meses vista también debe ser visto como una declaración de intenciones de lo importante que son estas elecciones para la formación. "La fortaleza de ERC es su municipalismo", explican desde la dirección. También es una señal a todos aquellos que quieran ser candidatos para "empezar a construir proyecto". Proyectos que tienen que ser "abiertos" e "amplios", es decir, con la capacidad de sumar perfiles más allá del perímetro del propio partido. Esa siempre ha sido una seña del 'junquerismo'.

Unos comicios especiales

Si no se adelantan las elecciones generales -nunca se sabe- o las catalanas -más improbable-, las municipales son los primeros comicios en el calendario de ERC y son especialmente importantes por dos motivos. El primero, porque es el primer examen electoral desde que Junqueras recuperó el timón del partido a finales del año pasado. El segundo, porque ERC se juega romper un bache electoral negativo que empezó precisamente con las municipales de 2023 y que ya acumula un ciclo completo que incluye las últimas catalanas, europeas y generales. ERC intentará, pues, que la remontada empiece por los ayuntamientos. Hace cuatro años los republicanos lograron presentar 804 listas en Catalunya -tiene 947 municipios-, su récord. Ahora intentará repetir la cifra y que al menos 4 de cada 10 tengan una mujer al frente.