Un audio prueba que Koldo preguntó a la delegada del Gobierno en Melilla si el CNI estaba realizando alguna investigación

Los audios interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirman el celo que mantenía el que fuera asesor del Ministerio de Transportes Koldo García por la seguridad de su entonces jefe, José Luis Ábalos, que había anunciado un viaje a Melilla. En un archivo de 2019 entregado al juez que investiga el caso Cerdán en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la delegada del Gobierno y secretaria general del PSOE de la ciudad autónoma, Sabrina Moh, comunica a Koldo que respecto "a lo del CNI todo OK. No hay nada extraño que estén investigando, ni nada de nada".

En relación a la seguridad del viaje, Moh anuncia en el audio que va a reclamar "la escolta" para la comitiva del PSOE, aunque advierte de su intención de "cambiar primero al comisario". En el audio se desvela que es la propia delegada del Gobierno la que se encarga de habilitar una vivienda para los visitantes: "Yo me he venido a comprar una escobilla del water, papelera y toalla porque la casa está hecha una porquería. Que me la queréis pagar, bien, que no, pues ya la tendré que pagar yo. Pero dime algo ya cuando tú puedas", dice.

Sabrina Moh / PSOE

En este sentido, un audio publicado por RTVE especifica que Koldo se dirigió a Moh de esta forma: "A ver, cariño, tú eres delegada del Gobierno, ¿vale? Entonces, tienes unas partidas presupuestarias que son de menor cuantía que tienes para ti. Para arreglar la casa, ya voy a llamar yo a ver, serán menores de 40.000 euros”, dice el asesor de Ábalos en el audio desvelado por la cadena pública.

Otra respuesta hoy

En declaraciones a los medios, Moh relató que recibió el audio publicado por RTVE poco después de que fuera nombrada delegada del Gobierno en 2018. Y que el intercambio de mensajes se llevó a cabo “dentro de la buena fe”, cuando no existía ninguna sospecha sobre Koldo García. También dijo que si lo recibiera hoy, su contestación "sería otra”, porque ahora "todo el mundo tiene una información que en su momento no había”.

En otra comunicación incluida en el sumario, Moh insiste en conocer más datos del viaje de Ábalos a la ciudad africana. "Buenos días, de verdad no es por ser pesada, pero es que me llevan una semana preguntando por una cosa del 18 y hasta que no me digáis no lo puedo confirmar. Si no vais a venir, pues ya está, le digo yo que sí a los de Tráfico, y si no, es para saber para organizarlo. Venga, dime algo".

Y después vuelve a insistir en recabar más información para organizar los actos. "Si viene como secretario de Organización, pues nada, está en el público y ya está. Y si viene como ministro, digo a lo de la Carrera de la Africana. Avisamos al comandante general por si él también va a participar porque no va a venir un ministro y no va a participar en la entrega de premios y demás".

Un acto de partido

Y después Moh trata de que Koldo le suministre más pormenores de la visita: "Si no quiere canutazo, pues nada. Si quiere, si lo va a dar como ministro el domingo por la mañana aquí en delegación o si quiere dar un canutazo antes del acto en el mismo hotel, eso también, aunque si quiere lo del canutazo lo cerramos con Alfredo y otra cosa menos".

Finalmente, el viaje de Ábalos tuvo lugar el 31 de marzo de 2019, y se produjo en virtud de su cargo de secretario de Organización del PSOE para un acto de partido, en concreto para la presentación de las candidaturas locales.

Encuentro con Air Nostrum

Otras de las notas de voz enviadas por Moh a Koldo evidencian las supuestas gestiones realizadas por el asesor de Ábalos en relación a los transportes de la ciudad autónoma con la Península: "Koldo, que se me ha olvidado decirte una cosa muy importante, que no quería molestar al ministro, te lo digo a ti, se lo dices tú y eso. Viene a Melilla el director de Air Nostrum, y dice que quería verme, que estuvo hablando con el ministro y tal y que quiere verme el martes. O sea, que le he dicho que sí y a las 12 viene. Así que vosotros decidme. Yo le voy a escuchar a ver lo que dice".

Koldo García contaba con dos ayudantes para espiar y conocer movimientos internos del PSOE / efe

En otro momento, Moh se lamenta ante Koldo de que Melilla dejara de tener en 2017 las líneas aéreas con destino a Almería y Granada. "¿Y qué hicieron? Las eliminaron y ya no las tenemos, solamente tenemos vuelos a Málaga y Madrid. Si nosotros conseguimos otra vez sacar los vuelos hacia Almería y Granada, hemos triunfado, porque la gente está que trina con ese tema", explica.

Sabrina Moh / PSOE

Espabilar a "Pedro"

También informa a Koldo de la existencia de una propuesta para cambiar de nombre el aeropuerto de Melilla: "Eso, la verdad, es que es coste cero y no sé qué viabilidad, o si nos vais a dar respuesta a eso o cómo ha quedado la cosa, porque la verdad es que sería un guiñito bueno y encima no cuesta ningún dinero, con lo cual podría ser algo interesante".

Finalmente, otro audio aportado por la UCO al Supremo pone de manifiesto que la Delegada del Gobierno en Melilla también recurre a Koldo en relación a un problema inmigratorio en la Valla de Melilla. Pretendía que Pedro Sánchez "espabilara y pusiera algo. A mí también me han frito en redes sociales, [...] Ahí hubo un salto y eso es verdad, lanzaron cal viva con radiales, bolas de heces y demás. Entonces yo estuve hablando con el coronel, bueno, con la delegada de Ceuta y tal y había 20 guardias civiles heridos", dice Moh en la grabación.