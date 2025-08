El Parlament se mueve para agilizar los trámites y que las leyes se aprueben en 6 meses

Un año. Este es el tiempo que ha tenido que pasar para que el Parlament aprobara la primera ley que impulsó el Govern de Salvador Illa. Se trata del Estatut de Municipis Rurals, que el pasado 16 de julio obtuvo la luz verde de la Cámara catalana con total solemnidad y arropada por centenares de alcaldes de los pueblos beneficiarios de la norma. Pero no se trata de una ley nueva, sino que ya estaba casi lista antes de la convocatoria anticipada de elecciones por parte del president Pere Aragonès. ERC pactó con el PSC para recuperarla.

Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más. En la pasada legislatura se necesitaron 20 meses para validar la ley que blindó las indemnizaciones para las víctimas de violencia machista -ahora se está tramitando otra para ampliarlas- y diez más para la del asociacionismo o la del Consell d'Educació de Catalunya. También hay otras que se han despachado con mucha más rapidez, pero la lista de normas que decayeron con la convocatoria de elecciones anticipadas de Aragonès, porque estaban a medias, es muy larga. En total, unas 70, frente a las 26 que sí se aprobaron.

Es esta eternización de la agenda legislativa la que ahora la Mesa del Parlament quiere evitar. De hecho, es una de las prioridades que se marcó Josep Rull cuando entró como jefe de la Cámara. "No podemos tener leyes encalladas durante un año o año y medio, no porque no haya consenso, sino porque la tramitación se eterniza", defendió Rull este martes después de la última reunión del órgano rector del curso político. Para que esto no pase, después de meses de análisis y encuentros para abordar la situación, la Mesa ha elaborado un conjunto de recomendaciones dirigidas a los grupos parlamentarios.

Límite a las comparecencias

Por ejemplo, se urge a los partidos a designar, tan pronto como se supere el debate de enmiendas a la totalidad, a los miembros de la ponencia, así como a acordar las comparecencias más relevantes que se harán. Y, además, se pide que el número de audiencias sea "razonable". Hasta ahora cada grupo hacía sus propias peticiones.

No es que no se quiera escuchar a los implicados, explican desde la Cámara, pero se busca evitar un número de peticiones inasumible, ya que en algunos casos excepcionales, como el de los correbous, han llegado a las 400 solicitudes de comparecencia. En algunas ocasiones, los grupos contrarios a la norma han utilizado este trámite para solicitar una multitud de comparecencias y evitar que la iniciativa prosperara.

El Parlament, durante una sesión plenaria / MARIA PRATDESABA (ACN)

Con el actual reglamento del Parlament en la mano, que ya se ha descartado modificar, las audiencias no son obligatorias. Sin embargo, se les da un rango importante y se exige que se hagan "preferentemente" de forma presencial o por videoconferencia. Esto seguirá siendo así, pero la Mesa pide que el calendario de audiencias se ajuste a los 15 días que establece la normativa interna, ya que ahora hay manga ancha y en algunos casos este procedimiento se ha alargado más de un año.

Además, se pide que las audiencias se agrupen por bloques temáticos y se recuerda que se pueden reducir los tiempos de intervención de los grupos parlamentarios, porque lo importante en este punto es escuchar a los expertos y afectados. Finalmente, tras acabar el trámite de las audiencias, se reclama abrir inmediatamente el plazo de presentación de enmiendas al articulado, sin que se reduzcan los trámites.

La lectura única y los decretos

También la Mesa ha planteado recomendaciones para la aprobación de leyes por trámite de lectura única. Justamente, para sortear la lentitud de estos procedimientos, Govern y partidos han disparado en los últimos tiempos el uso de procedimientos como el de los decretos o el de las leyes aprobadas por lectura única. Los dos mecanismos están concebidos para asuntos excepcionales, pero no siempre se usan de acuerdo con la filosofía para la que fueron creados.

En el año que llevamos de legislatura se han aprobado 6 leyes por lectura única, con una media de dos meses de tramitación, frente a las dos leyes que se han aprobado por el procedimiento habitual, además de 17 decretos.

En cuanto a este procedimiento abreviado, la Mesa recomienda que cada grupo parlamentario designe a un diputado para conocer y acordar las enmiendas con el resto de grupos, a pesar de que no se celebre una ponencia. De este modo, se quiere evitar que se presenten y aprueben enmiendas contradictorias entre sí debido a las prisas en la tramitación. El órgano rector también recuerda que la aprobación del texto presentado no debe sustanciarse en la sesión plenaria inmediatamente posterior, y que se puede hacer una tramitación algo más pausada para evitar errores.