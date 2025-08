Diana Morant, ministra de Universidades: "En el PSPV no pedimos títulos, sino hoja de servicios"

La líder del PSPV, Diana Morant, ha oficializado este jueves por la tarde lo que se sabía desde primera hora de la mañana: José María Ángel ya no es presidente del partido. Y no lo es no porque lo haya exigido la formación, sino porque ha sido el propio Ángel el que ha pedido, algo que Morant ha repetido en varias ocasiones, incidiendo en que ha sido el excomisionado el que ha decidido "dar un paso al lado" y "anteponer los intereses de las víctimas de la dana", del Gobierno central y del PSPV a los suyos para "defender su honorabilidad desde la esfera privada".

La cara es el espejo del alma y ánimo de los socialistas valencianos se vio en el rostro de la secretaria general de la formación y en el de su núcleo duro que la escoltaba que no está precisamente para muchas fiestas. El ambiente en la sede de los socialistas valencianos era de tristeza y envuelta en ese pesar, Morant ha comparecido para dar la versión orgánica de la tormenta levantada sobre uno de los veteranos de la formación, hasta esta mañana presidente del partido, y la polémica por las acusaciones de falsificación de su título universitario.

"Nos ha dado las explicaciones"

"Han sido días de muchas conversaciones", ha admitido la líder del PSPV que ha desgranado que en el momento en que surgió la investigación de Antifraude y Anticorrupción le reclamaron explicaciones a Ángel. "Y él las ha dado", ha señalado. Y por lo explicado por Morant este jueves, los socialistas valencianos las dieron por buenas. De hecho, la también ministra de Ciencia ha defendido el acceso legal, "con documentos públicos y acreditando los requisitos", del veterano dirigente a su plaza de funcionario en la Diputación de Valencia, aunque no ha despejado las dudas sobre la fotocopia del título falsificado aparecida en el expediente.

Pese a esa incógnita que sobrevuela y que Morant ha esquivado, la dirigente del PSPV ha explicado que la formación no le pidió en ningún momento la dimisión. Fue el propio Ángel el que comunicó su decisión de dar un "paso al lado". Sin embargo, por lo expuesto, sí que hay una sensación de cierto alivio tras dos días de agitación mediática pese al activo perdido para poder volver a "hablar de lo importante", el 29-O y la catástrofe de la dana. "Es un paso que le honra, ha considerado que el valor a proteger no es a sí mismo sino a las víctimas de la dana y al trabajo de reconstrucción del Gobierno de España", ha señalado.

"No voy a renunciar a él"

La salida de Ángel de la presidencia del PSPV, un cargo honorífico sin atribuciones ejecutiva, no será cubiera (al menos de momento) y quedará vacante, alegando ese carácter más de reconocimiento que de gestión que conllevaba el puesto. Eso sí, Morant ha remarcado que no se arrepiente de haber nombrado para el cargo al exalcalde de l'Eliana porque "cumplía con los requisitos", ha dicho, los de tener a sus espaladas una "gestión eficiente". "En el PSPV no pedimos títulos, sino hoja de servicios", ha añadido.

Es ahí donde la líder de la federación valenciana ha exhibido y agradecido la actuación de su compañero de partido, ha reivindicado sus 40 años de "vocación de servicio público", su actuación determinante "para salvar vidas" y ha citado el caso concreto del incendio de 2018 que afectó a Llutxent y al término municipal de Gandia cuando Morant era alcaldesa. Se quemaron más de 100 casas, ha recordado, "pero si no hubo ninguna víctima moral es gracias a que José María Ángel estaba allí". Y ha sentenciado: "No voy a renunciar a él", aunque no será como presidente.