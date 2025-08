Condenan a un año de cárcel al presunto agresor del jubilado de Torre Pacheco por asaltar a otro vecino para robarle el reloj

Issam B., el joven sospechoso de pegar a Domingo, el jubilado de Torre Pacheco cuyo caso fue el origen de la espiral de violencia que se desató en el pueblo, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena a un año de cárcel por un robo con violencia que él negó haber cometido, informan fuentes judiciales. El suceso ocurrió en el mismo municipio, apenas horas antes del ataque al vecino que prendió la mecha xenófoba en la población.

La Fiscalía y la acusación particular le pedían un año de cárcel (la pena a la que ha sido condenado) por una tentativa de robo con violencia y una multa de 180 euros por las lesiones que sufrió el viandante atacado, de 80 años, al que indemnizará con 320 euros. La sentencia no es firme.

El día de la vista, el sujeto declaró por videoconferencia desde el País Vasco, donde está preso. A la cárcel lo enviaba el Juzgado de San Sebastián ante el cual era llevado tras ser detenido en la estación de tren de Rentería, a punto de tomar un convoy rumbo a Francia, presumiblemente con la intención de zafarse de la acción de la Justicia por su presunta implicación con la paliza a Domingo.

"Según los hechos probados declarados en la resolución, sobre las 6.23 horas del 7 de julio de 2025, el acusado se aproximó a la víctima y la agarró fuertemente del brazo con la intención de arrancarle el reloj. Tras un forcejeo de dos a tres minutos, se marchó sin lograr su objetivo, causando abrasiones en el brazo a la víctima que precisaron asistencia médica, con un periodo de recuperación de ocho días", detalla el TSJ.

"Bastante endeble"

El magistrado considera acreditado que el acusado intervino “de forma inmediata y directa” en la tentativa de robo y causó lesiones que, si bien fueron leves, requirieron atención sanitaria.

La sentencia destaca que la versión exculpatoria del procesado resultó “bastante endeble por cuanto manifiesta que trabajaba en el campo el día de autos, que iría a realizar su labor en torno a las 11 o 12, cuando es público y notorio que las labores agrícolas comienzan a primera hora de la mañana”, sin ser capaz de recordar la finca, ni poder aportar contrato laboral o testigos que avalaran su coartada, prosigue el tribunal en un comunicado.

El presunto agresor del jubilado de Torre Pacheco declara por videoconferencia por intentar robar el reloj a otro vecino. / Iván Urquízar

Siguiendo con la valoración probatoria, la resolución pone de relieve el reconocimiento del acusado por parte de la víctima “sin ningún género de dudas, tanto en dependencias policiales como en la vista oral”. Durante la vista, el perjudicado explicó que no conocía de nada al acusado antes de este asunto, que no tenía interés ni en beneficiarlo ni en perjudicarlo, y “que no ha tenido nunca ningún problema con nadie ni tan siquiera cuando era más joven en la época en la que trabajó como portero de discoteca”.

"A mí me agredió"

Por último, la sentencia se refiere a la declaración del agente que lo detuvo horas después y el informe médico de asistencia sanitaría “enteramente compatible” con lo manifestado por la víctima.

El subinspector de la Policía Local que detuvo al acusado por el robo con violencia testificó que lo encontró en un parque cercano a la avenida donde sucedieron los hechos, acompañado de otra persona y en actitud agresiva. "De hecho, a mí me agredió y llevaba muchas marcas en los brazos, iba sin camiseta y con un pantalón negro, como había declarado la víctima", significó.