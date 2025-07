Salvador Illa 'vende' Catalunya a los empresarios chinos ofreciendo estabilidad y una puerta a Europa

El president Salvador Illa ha adaptado este jueves su plan para que Catalunya se afiance como un motor económico en Europa -el conocido como 'Catalunya Lidera'- a la realidad de China para tratar de captar nuevas inversiones. Siguiendo con su voluntad de "diversificar" la actividad comercial y de fortalecer los vínculos con Asia, ha llamado a las empresas a que se instalen en Catalunya porque el territorio catalán es una "puerta de entrada" a la Unión Europea y un "puente" con Latinoamérica y África.

Durante su conferencia en Shanghái, en el marco de su viaje oficial a China, ha destacado la relación del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente Xi Jinping, y ha animado a los chinos a forjar una alianza bilateral, entendiendo que nos encontramos en un mundo "cambiante", que ha visto como se han alterado las reglas de juego internacionales con la guerra arancelaria de Estados Unidos. Illa ha defendido que preside "una de las zonas más dinámicas de Europa" y ha pedido a las compañías chinas sacar partido de la transformación digital, sin perder de vista retos como el cambio climático.

"Os podemos ofrecer una economía dinámica, instituciones estables, infraestructuras logísticas importantes como el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona, una red de talento local y un plan [Catalunya Lidera] para estrechar la simplificación de los trámites gubernamentales y promover la actividad empresarial", ha resumido.

Illa también se ha referido a la 'prosperidad compartida', concepto con el que explica que la riqueza que se genera en Catalunya, debe ser después repartida. "Nada es fácil en este mundo cambiante, hay razones para el pesimismo, pero también para el optimismo. Hay oportunidades para promover la actividad económica", ha insistido.

A la cita han acudido el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el consul general en Shanghái, Luis Calvo; el presidente president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu; el vicepresidente de la China Council for the Promotion of International Trade Shanghai, Gu Chunting; y el representante de Casa Asia, Liging Ye.

También han asistido miembros de las empresas chinas Juneyao Air, JDL Airlines, China State Construction Engineering Corporation, Yuantong Airline y VP Grupo YTX, Altios, Wellfruit, Czbank, ZFTconsulting y Wilson Foods, entre otras; además de las compañías catalanas con sede en este país, como Caixabank, Banc Sabadell, Borges, Cuatrecasas, Almirall, Freixenet, Grifols, Puig, Roca, Simon Holding, Ames Group, Applus Idiada o Ficosa.

Los puertos y un nuevo vuelo

Con la voluntad de plasmar esta estrategia de captación, Illa se ha trasladado este jueves hasta el centro de operaciones del Shanghai International Port Group (SIPG) -el mayor puerto del mundo, tanto en volumen de contenedores como en tonelaje total-, donde ha oficiado la alianza entre este puerto y el de Barcelona para impulsar un “corredor verde y digital” en el que se aseguren rutas marítimas cubiertas por barcos propulsados con energía verde. El objetivo es que desde que el barco salga de la terminal, y hasta que llegue a su destino, haya un "neutro en emisiones". Solo hay un precedente que ya está en marcha, el trayecto entre Rotterdam y Singapur.

El president Salvador Illa con el presidente del Port de Barcelona y el del puerto de Shanghái durante la firma de su alianza para crear un corredor "verde". / Arnau Carbonell Vidal / Govern

Durante la visita del president Salvador Illa al centro de operaciones SIPG en Shanghái -en el marco de su viaje oficial a China-, el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el vicepresidente de las instalaciones chinas, Sam Liu, han rubricado el acuerdo, que parte de la voluntad de que Barcelona sea la principal puerta de entrada de las mercancías de China en Europa. Illa ha detallado que la multinacional automovilística Chery, con la que ayer anunció la creación de un centro de I+D en Cornellà de Llobregat y que ensambla vehículos en la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, está interesada en el proyecto para poder transportar una mayor flota de coches. Y es que por el puerto de la capital catalana entra el 80% de los vehículos chinos que se comercializan en España y Portugal.

El president de la Generalitat Salvador Illa y el vicepresidente ejecutivo de China Eastern, Wan Qingchao. / Arnau Carbonell Vidal / Govern

Después, Illa ha mantenido una reunión con directivos de la aerolínea China Eastern, y ha revelado que la compañía ofrecerá un nuevo vuelo directo entre Barcelona y Shanghái a partir del 26 de septiembre. Hasta el mes de agosto, tres aerolíneas operaban rutas directas entre la capital catalana y China (Air China, Shenzhen Airlines y Cathay Pacific). Catalunya cuenta ya con cuatro destinos directos al gigante asiático: Shanghái, Pekín, Hong Kong y Shenzhen.

Shanghái es la última parada del viaje oficial -tras pasar por Pekín, Hefei y Wuhu-, y la madrugada del sábado el president ya estará de regreso a Barcelona. Este viernes se reunirá con el fabricante de materiales para baterías ICL-Dynanonics, y la firma catalana instalada en el país, Ficosa. También hará el balance de su primer año de mandato antes de iniciar sus vacaciones.